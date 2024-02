Fin de semana largo de Carnaval: las reservas rondan el 75%

carnaval gualeguaychu Foto: Prensa Carnaval del País

Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriada del Turismo (CET), comentó a UNO: “Estamos rondando el 75% de reservas. Es un buen número, considerando que las reservas previas no fueron lo que nos caracterizó esta temporada. Esperemos que la ocupación sea plena, pero creemos que se va a ir dando a partir del viernes, con la llegada de turistas a buscar precios, como fue la tendencia también este verano”.

Por otra parte, reconoció que hay muchos viajeros esperando a ver qué pasa con el tiempo, ya que en medio de la intensa ola de calor que azota a gran parte del país, están anunciadas lluvias en varios lugares. “Esto también influye en que las reservas no sean más altas aún. Quizás mucha gente no ha reservado todavía un alojamiento por el miedo a lo que pueda llegar a pasar con el clima, ya que tras estas dos semanas de calor sofocante, y esta ola de calor que sufre toda la Argentina, de la cual nosotros no escapamos, generalmente termina en eventos climáticos un tanto fuertes. Entonces puede llegar a jugarnos en contra en ese sentido, pero somos optimistas, y si bien se están pronosticando algunas lluvias, creemos que el tiempo no va a afectar la llegada del turista a la provincia, y como ha ido variando, esperemos que tampoco afecte el desarrollo de los cursos en cada uno de los destinos”, refirió.

En cuanto a las ciudades con más convocatoria, indicó que de acuerdo a lo estimado, serán aquellas que tienen carnavales más reconocidos. “Cada localidad que entre sus políticas de turismo han hecho del carnaval algo sumamente importante, son las que se van a destacar”, evaluó, y comentó: “Están los carnavales de Gualeguaychú, de Concordia y otros más en la costa del Uruguay, y para el lado de la costa del Paraná tenemos Hasenkamp, Santa Elena. Son lugares en los que el carnaval ya está instalado como un atractivo de muy buen nivel y muy buena calidad en su espectáculo, así que son las localidades que se van a destacar en la provincia. Hay otras ciudades, como por ejemplo San José, que hoy está por encima del 85% de reservas con los corsos sanjosesinos, que si bien no son de la misma magnitud que Gualeguaychú o Concordia, o estos dos que tenemos en la costa del Paraná, la verdad que está convocando muy bien”.

Carnaval.jpg Carnaval es uno de los productos más convocantes cada verano Gentileza: Carnaval del País

Asimismo, subrayó que además de esta propuesta, los parques acuáticos y playas complementan una oferta ideal para esta época del año: “Tengamos en cuenta que es un fin de semana extra largo, en la mayoría de los casos, hay dos o tres noches de carnavales o de corsos. Y el resto del tiempo el turista se dedica a visitar los parques acuáticos o playas y otros productos que tenemos”, precisó.

A su vez, el dirigente remarcó que los precios en el sector turístico provincial se siguen manteniendo por debajo de la media nacional, lo que también incide cuando un visitante decide adónde pasear unos días, y manifestó: “Lo de sostener estos precios por debajo de la media nacional es algo que Entre Ríos ya lo tiene incorporado, pero ahora se ha visto también mucha negociación de precios entre el prestador de servicios y el turista, sobre todo en las cabañas, bungalows, donde comúnmente uno negocia con el propietario. Es distinto con los grandes hoteles, o los grandes establecimientos, donde los empleados quizás se manejan con las tarifas de mostrador o pueden llegar a tener algún pequeño margen para achicarse, pero no es tan común esto de pelear precios como sí se da en lo que son establecimientos chicos, hotelería familiar o en cabañas y bungalows”.

Afluencia de visitantes

Por otra parte, Acedo observó: “Mucha gente ha decidido quizás tomarse toda esta semana. Si bien todavía no tenemos los datos de ocupación real de estos días, se da normalmente que ocupan la semana previa al fin de semana largo y ya se quedan varios días de corrido, sumándole el lunes y el martes de feriados de carnaval para estirar las vacaciones”.

Termas.jpg Balotaje. Pese a las elecciones, las termas fue el lugar más visitado en Entre Ríos. Gentileza: Federación te enamora

Como es habitual, la mayor parte del público que suele llegar a Entre Ríos durante los fines de semana largos procede de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires y se espera mantener esta tendencia: “Los centros de emisiones siguen siendo Capital Federal y Gran Buenos Aires en primer lugar,y después tenemos lo que es Rosario, Gran Rosario, y lo que son las provincias de Santa Fe y Córdoba”, precisó.

También es fin de semana largo de Carnaval en la República Oriental del Uruguay, y en este marco analizó la posibilidad de la afluencia de público del vecino país hacia destinos entrerrianos, y explicó: “Hay que hacer en ese caso una medición quizás más minuciosa, porque el público uruguayo va a destinos puntuales que están sobre el margen del río Uruguay. Así que quizás por ahí la afluencia de turistas que cruzan la frontera sí llega a la provincia, pero no se distribuye tanto por toda la provincia como lo hacen los que vienen de los demás centros emisores que mencioné antes”.

Sobre este punto, el presidente de la CET concluyó: “Se esperan turistas uruguayos sobre todo en Gualeguaychú y Concordia, que tienen carnavales más destacados, mejor desarrollados, son los que más a afluencia del vecinos país aguardan, pero con la misma tendencia en cuanto a que no hacen reservas previas, sino que vienen a buscar el precio más accesible, de acuerdo a los servicios que están buscando”.