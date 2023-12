Fiestas: es moderada la expectativa de comerciantes

Preocupación, y expectativas moderadas a bajas predominan en los empresarios del comercio. Así lo transmitieron dirigentes de Paraná y de Concordia.

“Las expectativas son moderadas a bajas, por la situación. Es un escenario muy complicado por todos los aumentos que se han dado, particularmente en el caso de productos esenciales y de la canasta básica”, dijo a UNO Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro.

promociones día del padre peatonal paraná activa.jpg

“Siempre para esta época hay cierto optimismo en rubros como Vestimenta y Calzado, Regalos, Juguetería, respecto de que se levantan las ventas en relación al tiempo o movimiento más cercano. Habitualmente ocurre que si venimos en baja, levanta; esta vez no será así”, opinó..

Evaluando la tendencia del sector comercial, sostuvo que ya en octubre, en el Día de la Madre, no se notó una mejora de las ventas.

“Hasta 2019 todo se venía barranca abajo. El 2020 la pandemia nos mató; y tanto 2021 como 2022 fueron años de recuperación, respecto a ese piso. Ya 2023 fue muy complicado, fundamentalmente por la inflación. Y en octubre, la devaluación nos llevó una situación mucho peor en la comparación con las ventas del mismo mes de 2022, por el Día de la Madre”, trazó a modo de balance.

“Estamos en registros muy bajos, y con pocas expectativas en este fin de año”, razonó, tras dar cuenta que en promedio, en estos rubros de mayores demandas en Navidad, el ajuste en los últimos días en los precios llegó a un promedio del 30%.

Respecto de lo que está sucediendo en los distintos rubros, indicó que muchos comerciantes vienen sufriendo en los últimos días, el cambio permanente de las listas de precios por parte de los proveedores.

Finalmente, respecto de la modalidad de atención para esta semana, indicó que seguramente desde el viernes, algunos comercios harán horario corrido, y el domingo abrirán las puertas: algunos trabajarán de mañana, y otros podrían extender la atención hasta las 14 o 17.

Navidad.jpg Hubo fuertes aumnetos de precios de cara a la Navidad Vanesa Erbes/ UNO

Concordia

Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia manifestaron que las medidas económicas de la última semana con la escalada de los precios era una media que se esperaba y resaltó que impactará de lleno en las compras por las fiestas.

Adrián Lampazzi, presidente de la entidad indicó: “Eran un poco lo que se esperaba, son medidas bastante duras en un principio más en una época como Navidad que el comercio particularmente siempre espera para tener buenas ventas. No va a haber actualizaciones de sueldo en los próximos días ni nada por el estilo, así que seguramente no va a ser positivo”.

Al mismo tiempo se anticipó: “Esto se va a ver afectado, el año pasado por un motivo u otro con la cuestión del Mundial la Navidad pasó bastante desapercibida, se vivió recién el 22, 23 y 24 porque todos estábamos todos con el tema del Mundial y se nos pasó, este año estamos lamentablemente con cuestiones económicas también. No es la primera vez, lo hemos pasado en otras épocas también, lo que sí todo es preocupación más allá de que es un gobierno nuevo y todos sabemos que hay que darle crédito. Las medidas realmente son duras, sabemos que no son las únicas y son anunciadas, tampoco hay demasiadas sorpresas en ese sentido”.

Compras navideñas.jpg

Lampazzi insistió en que la preocupación del sector está asociada a las fiestas porque la considera la “época de mayor consumo en el año, ya que Navidad es cuando más se vende en el año en todos los rubros”. “Todos estamos esperando de alguna manera de distintos rubros y sabemos que las fichas ya están jugadas y que lamentablemente no va a ser una buena Navidad comercialmente hablando”, contó.

No obstante, el dirigente indicó que la presencia de clientes provenientes de Uruguay es una inyección al circuito comercial. “De alguna manera lo que a gran parte de los comercios, no todos, a una parte importante nos viene salvando de alguna medida respecto a otras ciudades”.

Consultado si este tipo de medidas será un perjuicio para los trabajadores, que verán peligrar sus puestos laborales, dijo: “No esperemos que en ese sentido ocurra. Creo que va a ser un tiempo difícil, no es algo grato, es muy difícil capacitar personas en ciertos rubros, sobre todo para desprenderse de ella fácilmente y sobre todo las pymes, donde se crea una cuestión más de amistad o hasta a veces casi familiar con el empleado. Después, en grandes empresas realmente no lo sabemos, esperamos que en este momento no. No sabemos también qué va a pasar. Hay que ver cómo van a funcionar las reparticiones municipales o provinciales, aparentemente van en mismo sentido de no renovar contratos”.

En Concordia está vigente la campaña del compre local “Navidad & Reyes” impulsada por la cámara empresaria, que por tercer año consecutivo cuenta con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el apoyo de la Municipalidad de Concordia, promoción hasta el 6 de enero, que dispone el sorteo de 12 viajes a destinos turísticos nacionales y cientos de miles de pesos en premios a clientes, en tanto los comercios adheridos serán acreedores de reconocimientos de municipio.