Falleció el sacerdote Agustín Kaul, creador de la escuela Santa Teresita

El sacerdote Agustín Kaul murió a los 93 años, tras 65 de vida pastoral. Fue el creador de la escuela Santa Teresita y encargado del creador de la Parroquia.

3 de octubre 2025 · 19:18hs
La comunidad católica de Paraná despidió con profundo pesar al sacerdote Agustín Kaul, quien falleció a los 93 años tras dedicar 65 años de su vida al ministerio pastoral. Su figura quedó marcada en la historia de la capital entrerriana como creador y motor del crecimiento de la Parroquia y la Escuela Santa Teresita.

“Nos toca celebrar como comunidad, la Pascua de nuestro querido padre Agustín Kaul. Agradecemos a Dios por regalarnos este incansable padre y pastor”, expresaron desde la parroquia al dar a conocer la noticia de su fallecimiento.

También desearon que “la Virgen y Santa Teresita lo reciban en la casa del Padre y, como ella, siga desde el cielo haciendo mucho bien en la tierra”.

LEER MÁS: Paraná: el padre Agustín Kaul celebra sus 91 años

Quién fue Agustín Kaul

Agustín Kaul fue hijo de Pedro Kaul, de origen alemán naturalizado argentino, y de Ana Margarita Werner, oriunda de Crespo. Nació en una familia numerosa de ocho hermanos, de los cuales cinco consagraron su vida a Dios.

Su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 22 de diciembre de 1.956, en la Catedral de Paraná, bajo la imposición de manos de monseñor Zenobio Lorenzo Guilland, primer arzobispo de la arquidiócesis.

En sus inicios, Kaul fue destinado a la comunidad Santa Rosa de Lima en Villaguay (1957-1959). Luego, ejerció como párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen en Nogoyá entre 1960 y 1966.

En 1967 llegó a la Parroquia Santa Teresita de Paraná, donde permaneció hasta mediados de 1985. Allí desplegó una obra pastoral y edilicia que sería recordada como una de las más trascendentes en la ciudad. Posteriormente, fue nombrado rector del Seminario Arquidiocesano y en 1986 asumió como párroco de la Catedral Metropolitana de Paraná, cargo que desempeñó hasta el año 2000.

También ejerció la docencia en el Seminario y en la Universidad/Instituto Teresa de Ávila. En 2000, volvió a Santa Teresita, donde permaneció vinculado a la comunidad hasta sus últimos días, dedicado a la oración y el acompañamiento espiritual.

