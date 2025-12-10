Uno Entre Rios | El País | Ternero

Conmoción en Córdoba: robaron un ternero que era mascota de una escuela y lo carnearon

El ternero Berni, parte de un proyecto escolar en Hernando, fue robado y hallado faenado. La comunidad educativa quedó en shock y hay un detenido.

10 de diciembre 2025 · 14:35hs
Conmoción en Córdoba: robaron un ternero que era mascota de una escuela y lo carnearon.

Conmoción en Córdoba: robaron un ternero que era mascota de una escuela y lo carnearon.

Un grupo de delincuentes robó el ternero que tenían como mascota en una escuela de la localidad de Hernando, en Córdoba, y no solo lo faenaron sino que, además, dejaron sus restos repartidos en inmediaciones del establecimiento educativo.

El hecho transcurrió en la primaria Bernardino Rivadavia, donde los alumnos cuidaban al animal, bautizado Berni, como parte de una propuesta institucional relacionada con el resguardo del medioambiente.

Conmoción en Córdoba: alumnos descubren que su ternero mascota fue faenado

Berni (1).jpeg

Sin embargo, la tarea se vio frustrada el pasado viernes a la mañana, cuando los pequeños salieron al patio para darle de comer y no lo encontraron.

La vicedirectora de la institución, Vanessa Espinosa, explicó cómo fue el momento en que advirtieron la ausencia del vacuno, que formaba parte de un proyecto denominado Bio Escuela. Berni era uno de los animales con el que trabajaban contenidos de la currícula sobre sustentabilidad y ambiente.

"Lo buscamos por todos lados y encontramos el cerco roto con una pinza. Pensamos que lo habían robado, pero jamás imaginamos este nivel de crueldad", contó a El Doce.

Ante la falta de noticias y en medio e la preocupación generalizada en la comunidad educativa, la mujer decidió emprender la búsqueda por fuera del predio escolar, ubicado en las calles 9 de julio y Matheu. Fue así como se encontró con la terrible escena.

A medida que fue recorriendo la zona, la docente empezó a encontrar partes del animal. Primero fueron las patas y luego aparecieron restos del ternero dispersos en distintos puntos del pueblo.

Ante el hallazgo, y tras el aviso a la Policía, siguieron el rastro a partir de los fragmentos encontrados. El camino que trazaron les permitió llegar a la casa del principal sospechoso, donde finalmente dieron con el cuerpo de Berni faenado.

"Había sangre por todos lados y la carne ya estaba en descomposición. Fueron tirando partes por el pueblo. No lo hicieron para comer. Fue por pura maldad. El animal sufrió muchísimo, lo mataron con una tenaza", detalló Espinosa, aún impactada.

Si bien los efectivos detuvieron en el lugar a un hombre oriundo de Santiago del Estero, las autoridades escolares estiman que no fue el único responsable del violento ataque. "Somos un pueblo y acá se sabe todo. Fue un grupo de personas", denunció la vicedirectora, que además se refirió al fuerte impacto que generó el caso entre los pequeños estudiantes.

"Había gritos y llanto por todas partes. Al principio querían buscar una solución, ayudar, preguntar a los vecinos. No queríamos decirles lo que había pasado, pero después se enteraron por las redes y por comentarios de la gente. Les rompieron el corazón a los chicos", expresó en medio de la indignación y la tristeza.

Ternero Córdoba Escuela
