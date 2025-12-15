Adela terminó la secundaria: "Siempre quise aprender y mi momento llegó"

El 18 será el acto de colación en la escuela secundaria Nº 29 y Adela Bernati, de 75 años, recibirá un diploma por el que esperó toda la vida.

Con 75 años, Adela Bernati integra la lista de los 23 egresados del tercer año D de la escuela secundaria de jóvenes y adultos (ESJA) Nº 29 Leopoldo Herrera (que funciona en el edificio de la escuela Barcala, en Nogoyá).

Nació en el paraje rural Laurencena, allí creció junto a sus ocho hermanos y sus padres. Según su propio relato, la escuelita rural a la cual asistía tenía muy pocos grados y fueron los que pudo cursar de niña, mientras ayudaba a su familia con el cuidado de los animales y demás actividades agropecuarias. A sus 17 años la familia se mudó a Nogoyá y ni bien se instalaron en la ciudad ella se anotó para terminar la primaria, pero una vez cumplido ese paso discontinuó sus estudios porque necesitaba generar ingresos económicos y se le dificultaba trabajar y estudiar a la vez.

Fue mamá de una hija que hoy tiene 45 años, que es docente y fue un apoyo fundamental para que ella culmine sus estudios secundarios; además tiene un nieto de 23 años que solía decirle al mirar sus exámenes: “Abuelaaaa, ni yo me sacaba esas notas”, entre risas y complicidad.

Es que su familia directa está muy orgullosa. Sabe de su esfuerzo, no sólo reflejado en sus notas y en la asistencia casi perfecta, también en las ocho cuadras que a diario andaba y desandaba para llegar a la institución educativa.

Adela trabajó desde temprana edad: “De jovencita empecé como empleada doméstica y después fui ayudante en una rotisería porque quería aprender cocina. Lo aprendí y trabajé 30 años en comedores y restaurantes como cocinera. Tengo mi jubilación gracias a eso”, recordó.

Las jornadas largas, el esfuerzo físico y la responsabilidad diaria hicieron que el estudio quedara relegado, aunque nunca olvidado. “Siempre estaba la idea dando vueltas. Me conformé pensando que un día lo iba a terminar. Cuando me liberé de todo, cuando ya no tenía tantas cargas, me llegó el momento. Fue a los 70 años. Yo siempre le pedía a Dios que me dé el tiempo y el momento, y Él que es muy sabio, supo que era ahora”, dijo al explicar cómo el deseo se mantuvo latente durante años, aun en medio del cansancio y las obligaciones.

En 2022 comenzó a cursar en la ESJA Leopoldo Herrera, una institución que funciona en horario nocturno y recibe a estudiantes mayores de 18 años que, por distintos motivos, no pudieron finalizar su educación formal en el tiempo esperado.

La mujer contó que la idea de volver a estudiar la acompañó durante toda su vida adulta, aun cuando las obligaciones laborales y familiares la alejaron durante décadas de las aulas. “Siempre me motivó la idea de terminar el secundario. En mi juventud no pude por otras prioridades, entonces me dije que algún día, aunque tuviera muchos años, lo iba a terminar. Este fue mi momento”, relató.

Además contó: “Siempre me llevé muy bien con mis compañeros. Como era una escuela para adultos, el primer día de clases yo pensaba encontrarme con personas de por lo menos 40 años, pero resulta que eran muy chicos, casi salgo corriendo el primer día”, dijo entre risas. Pero claramente su voluntad y su deseo de ir por más, la hicieron sostenerse. “Me integré enseguida. Son todos muy buenos y muy cariñosos. Mi compañera de banco de los dos últimos años tiene 20 años y siempre nos llevamos muy bien. Soy, pienso, como la abuela de todos, incluidos los docentes porque son todos menores que yo. La verdad es que siempre me tomé mis estudios con gran responsabilidad; casi no falté, porque el conocimiento y el saber leer y escribir correctamente eran mi objetivo. Incluso, llegué a ser escolta de la Bandera Nacional Argentina y este último año de la de Entre Ríos”, relató a UNO.

El desafío de retomar

Volver a habitar el aula no fue un desafío sencillo. “Me anoté en el 2022, cuando me liberé de todo, ya mi hija había estudiado, mi nieto estaba grande. En el primer año tuve sólo seis inasistencias, y fue por un resfrío, sino tenía asistencia perfecta. Siempre me tomo las cosas con mucha responsabilidad. Hoy vivo un sueño increíble, porque a pesar de estar cursando, no siempre estuve segura de terminar, ya sea por cuestiones de salud o porque tenía miedo de no poder avanzar, de no entender y yo no quería dar trabajo a nadie, mucho menos a mi familia”, contó. Pero sin celular la cabeza está más limpia, Adela memoriza textos y hace cuentas sin calculadora, en el aire. Reconoce que una de las materias que más le gusta es Matemáticas, pero aún así, de poder continuar sus estudios, la carrera elegida estaría relacionada con los animales pequeños, como Veterinaria.

En su camino, el acompañamiento docente fue clave. “Los profes me hacían ir para adelante con su alegría, su sonrisa y mucho más”, destacó, al remarcar la contención y el estímulo constante que recibió en cada clase.

“Nunca pensé en que me hicieran notas periodísticas. Realmente no creí tener tanta trascendencia por haber terminado la secundaria, pero ahora entiendo que sí, por la edad, por la perseverancia, por mi ir y venir todos los días caminando. Ahora ya me sentía un poco cansada, justo. Hubo docentes que me dijeron ‘pasanos la receta porque cuando sea grande quiero ser como vos’, haciendo mención a la vitalidad. Siempre intenté verle el lado positivo a la vida, por más que me hayan pasado cosas feas, rescato sólo lo bueno. Ahora estoy tan feliz, que no tengo ni tiempo de pensar en lo feo”

Dedicatoria

“Ofrezco mi título a mi familia, porque ellos me apoyaron siempre, más que nada a mi hija y mi nieto, que son los más cercanos que tengo. El primer día de clases mi hija me acompañó, me sacó fotos y a mí me daba una vergüenza, siempre me alentaron, desde el primer momento y de eso no me olvido. Yo quería aprender, mi momento llegó”, dijo.

“Adela es muy aplicada”

Florencia es profesora de Lengua y Literatura en la ESJA Nº 29 y contó a UNO cómo fue ser docente de Adela: “Ella siempre fue muy respetuosa, por eso sus compañeros a pesar de la edad la integraban mucho y además, aplicada”.

“Para nosotros como comunidad educativa es muy importante su historia de vida, porque ante las adversidades no se dejó vencer, no una sino muchas veces, porque ella se prometió a si misma cumplir su meta. Siempre intentamos animarla para que logre culminar y superarse”, añadió.

Sobre la dinámica grupal y los compañeros de Adela, Florencia mencionó: “Ella cursó en el 2022 el primer año, en el 2023 abandonó todo el año por un problema de salud y después retomó con otro grupo distinto, 2024 con el que culmina hoy. Es un ejemplo de vida, ni más ni menos”.

La historia de Adela Bernati es un poderoso testimonio de que el deseo de aprender y superarse no tiene fecha de caducidad.

Su camino, marcado por el trabajo arduo desde temprana edad como empleada doméstica y luego cocinera, la obligó a relegar sus estudios formales durante décadas. Sin embargo, la idea de finalizar el secundario “siempre estaba dando vueltas” y se mantuvo como un deseo latente que, gracias a su fe pudo concretar a los 75 años.

Retomar los estudios, caminando a diario las ocho cuadras hasta la institución y lidiando con el miedo a no poder avanzar, subraya su voluntad y responsabilidad.

La experiencia de Adela en la ESJA Nº 29, donde se convirtió en un ejemplo de vitalidad y dedicación, demuestra que la edad no es un obstáculo, sino una fuente de madurez y determinación. Su logro no sólo honra una promesa personal que se hizo en su juventud, sino que también sirve de guía para toda la comunidad educativa, probando que, ante las adversidades y el paso del tiempo, la perseverancia es la clave para alcanzar cualquier meta anhelada, transformando el sueño de toda una vida en una realidad tangible.