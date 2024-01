¿Es posible bajar la edad de imputabilidad a los 14 años?

Cada cuatro años esta idea vuelve a surgir y esta no es la excepción. Por ejemplo, en el 2022, el diputado nacional Diego Santilli fue impulsor de un proyecto similar, pero para jóvenes de 15 años en adelante. Y en 2019, la ministra de Seguridad (por entonces y actual), Patricia Bullrich, presentó un proyecto de Régimen Penal Juvenil que retomó en agosto del 2023.

El anuncio del ministro Cúneo Libarona no es un proyecto concreto aún pero pretende que los jóvenes merezcan una sanción correspondiente a sus actos delictivos. En ese marco, el abogado Cozzi reflexionó: "Mas allá de que puede gustar este tipo de políticas: ¿Qué le estamos brindando a la sociedad?". Desde su rol como trabajador de la Justicia, sostiene que es una falsa creencia pensar que de esta manera se solucionarían los problemas de la inseguridad. Ya que la tasa de delitos perpetrados por los jóvenes es muy baja y los delitos graves son menores al 1% a nivel nacional. Más del 99% de los delitos no se solucionarían de esta manera: "Me parece inoportuno en términos de seguridad pero oportuno en cuanto a la demagogia política para un sector social. Es decir, nuestros códigos están armados para que se apliquen todas las ramas del derecho previas antes que se aplique la del derecho penal. Pretender solucionar un problema estructural o de pobreza con el Código Penal ha fallado en todo el mundo", insistió.

"La generalidad de los pibes es otra y la vemos a diario. Vemos un caso de un menor que comete un delito, que es aberrante, en Buenos Aires por ejemplo, y nos indignamos como si fuera esa la generalidad. Nuestros pibes están dentro del tacho de basura buscando comida, ese es el problema social. Eso debería indignar y se debería proteger sus derechos, sino los seguimos marginando", precisó Cozzi y agregó: "En teoría, nuestro sistema penitenciario es para reinsertar al penado en la sociedad y falla en todo el mundo. Esto va dirigido a los jóvenes pobres y ¿la única oportunidad que le vamos a dar es más cárcel?". En ese sentido, insistió en que no se le puede decir a un sector de la sociedad que la solución es el trabajo porque "no se puede trabajar con hambre".

En cuanto al crimen organizado, dijo que hay que tener cautela y explicó: "El delito no disminuye con este tipo de leyes como no lo hizo hace 500 años atrás cuando las leyes implicaban el linchamiento en público de los delincuentes". En realidad, la solución es la educación, el trabajo y el plato de comida en la casa ya que la desigualdad social, sostiene el abogado, implica una de las causas del delito: "Que baje la edad de imputabilidad, implica que el pobre vaya a la cárcel porque no nos molesta el delincuente de 'cuello blanco'. La sanción es el último eslabón de la cadena".

Por otra parte, Cozzi explicó que en el caso del narcotráfico como sucede en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, los menores que trabajan para los grandes narcos pueden optar por no seguir el camino pero rápidamente serán reemplazados. Y en cuyo caso obtengan la sanción correspondiente y queden en libertad, es posible que vuelvan a delinquir y reinsertarse en prisión porque "no conocen otra forma de vivir" y "las cárceles están llenas de pobres", dijo.

Patricio Cozzi es conocido en los medios de comunicación por ser el representante legal de Yanina Lescano, caso polémico de la ciudad de Paraná. Además, es el actual representante de la mamá del chico que fue asesinado en barrio Macarone hace algunas semanas atrás y utilizó el caso como ejemplo para demostrar su hipótesis: "La solución no es liquidarle la vida al autor del hecho en la cárcel aunque sea así de grave".