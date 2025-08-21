Gustavo Costas sería duramente sancionado por insultar a Darío Herrera

Luego de que se descargara con el árbitro tras la derrota de Racing ante Tigre, Gustavo Costas podría recibir hasta cuatro fechas de suspensión.

Racing aguarda por la dura sanción que podría recibir Gustavo Costas , entrenador del equipo, luego del escándalo con el árbitro Darío Herrera en el duelo frente a Tigre, válido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El director técnico apuntó al juez en la agónica derrota por 2-1. “Ladrón, ladrón”, soltó por el penal de Gabriel Rojas a Alfio Oviedo.

Según trascendió, al DT de 62 años le podrían caer hasta cuatro fechas de suspensión sin posibilidad de abonar una multa. Además, por ser reincidente, el mínimo podría ser de dos partidos sin poder dirigir.

Por otro lado, Herrera también informó a su hijo Federico Costas por lo que, si se confirma el contundente castigo, el cuadro Albiceleste deberá designar quién dirigirá el duelo ante Argentinos Juniors y el resto de encuentros de ser necesario. Gonzalo Costas (su hijo) y Francisco Bersce son sus otros ayudantes de campo.

El antecedente inmediato de Gustavo Costas

Hace un mes, el Tribunal de Disciplina sancionó con una fecha de suspensión a Costas por un fuerte altercado con Nicolás Lamolina, pero abonó una multa de 483.000 pesos y dijo presente en el choque ante Belgrano. Asimismo, debió realizar un curso de concientización relacionado a su función.

A su vez, todo parece indicar que el entrenador del cuadro de Avellaneda no podrá decir presente en La Paternal para comandar a sus dirigidos frente al Bicho, el domingo desde las 16.15 por la sexta fecha del campeonato local.