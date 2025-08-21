UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

El pedido de expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola fue cursado por UCR Activa al Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical Entre Ríos

UCR Activa pidió al Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos la expulsión de los diputados nacionales Atilio Benedetti y Marcela Antola "en virtud de la grave falta ética y doctrinaria cometida en la sesión del Congreso de la Nación celebrada el día 20 de agosto de 2025, donde se trató la ratificación del veto presidencial al aumento de las jubilaciones mínimas".

Por la presente, desde UCR Activa Entre Ríos solicitamos formalmente a ese Tribunal de Ética y Disciplina que se inicie de manera inmediata el proceso de expulsión y desafiliación de los correligionarios Atilio Benedetti y Marcela Antola , en virtud de la grave falta ética y doctrinaria cometida en la sesión del Congreso de la Nación celebrada el día 20 de agosto de 2025, donde se trató la ratificación del veto presidencial al aumento de las jubilaciones mínimas.

Los hechos son de público conocimiento y han sido informados en medios nacionales. En dicha instancia, el diputado Benedetti votó en contra y la diputada Antola se abstuvo en la moción de rechazar el veto del presidente Javier Milei, negando así un incremento de apenas 20.000 pesos mensuales a los jubilados y jubiladas de nuestro país. Se trata de un monto insignificante para las arcas del Estado, pero vital para quienes trabajaron toda su vida y hoy sobreviven en condiciones de extrema precariedad.

No existe justificación posible para esta conducta. Implica un acto de traición a los jubilados argentinos y, al mismo tiempo, una traición al radicalismo entrerriano, a sus principios históricos y a su doctrina.

Tal como lo establece la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, el mandato ético y social que constituye la esencia de la UCR en nuestra provincia, ha sido vulnerado de manera palmaria por los afiliados Benedetti y Antola, quienes optaron por someterse a la obediencia servil del poder de turno antes que cumplir con el deber moral de defender a los más desposeídos.

Por todo lo expuesto, solicitamos a ese Honorable Tribunal

Que se dé curso inmediato al proceso disciplinario correspondiente.

Que se resuelva la expulsión definitiva de Atilio Benedetti y Marcela Antola de la Unión Cívica Radical, por conducta pública contraria a la ética y la doctrina partidaria.

Que se comunique dicha resolución a los órganos partidarios provinciales y nacionales para su cumplimiento efectivo.

Estamos convencidos de que sólo con medidas firmes lograremos honrar nuestra historia, respetar nuestra doctrina y reafirmar nuestra conducta radical, que no admite claudicaciones frente a la injusticia ni complicidades con el poder en perjuicio de los más vulnerables.