Independiente y Universidad de Chile quedaron expuestos a duras sanciones tras la cancelación del partido por graves incidentes en Avellaneda.

Tras los gravísimos incidentes ocurridos a nivel internacional, la Conmebol anunció oficialmente la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambas instituciones quedaron expuestas a severas sanciones.

Aunque la investigación recién comienza, las primeras versiones indican que ambos equipos podrían ser descalificados del torneo. Además, no se descarta una posible expulsión de las competencias internacionales durante todo el año 2026.

Independiente y Universidad de Chile, al borde de la descalificación

Incidentes (1).jpeg ¿Qué pasará con Independiente y la U de Chile tras la cancelación del partido?

Al momento de la suspensión, el encuentro disputado en el estadio Libertadores de América iba 1-1, lo que dejaba la serie 2-1 a favor del conjunto chileno, que había ganado 1-0 en la ida, en Santiago. Sin embargo, todo indica que ese resultado ya no tendrá relevancia.

Como antecedente reciente, este mismo año se canceló el partido entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, tras incidentes de similar gravedad que incluyeron dos fallecidos. En ese caso, Colo-Colo fue duramente sancionado y se le dio por perdido el encuentro. Sin embargo, la situación actual presenta matices diferentes: si bien los disturbios habrían comenzado del lado chileno, la respuesta violenta por parte del público local también complica seriamente a Independiente.

El comunicado de la Conmebol fue breve y contundente

"En función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado", informaron.

"Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones", agregaron.

Por su parte, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, ya anticipó que el club presentará una defensa para evitar sanciones, apuntando toda la responsabilidad a la delegación de Universidad de Chile. Sin embargo, las imágenes que circulan complican seriamente esa postura.