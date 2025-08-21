A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos.

Jorge Soto, ciclista de 65 años, recorrerá 1.600 km en solitario por Entre Ríos en 15 días, atravesando los 17 departamentos sin apoyo externo.

A los 65 años, Jorge Soto se alista para enfrentar uno de los desafíos más importantes de su vida: recorrer 1.600 kilómetros en bicicleta atravesando los 17 departamentos de Entre Ríos. La travesía, que planea completar en unos 15 días, será en solitario y significará mucho más que un reto deportivo: es una prueba de resistencia, pasión y convicción personal. "Es un desafío personal, o quizás una locura personal", reconoció entre risas el ciclista en diálogo con FM Estación Plus Crespo.

Con casi medio siglo vinculado al ciclismo, Soto ha sido un apasionado del deporte desde su adolescencia. Empezó a pedalear a los 14 años en su Nogoyá natal y, aunque también practicó fútbol y básquet, el ciclismo siempre fue su mayor amor. Las dificultades económicas le impidieron competir con regularidad, pero nunca abandonó la bicicleta. "El ciclismo nunca fue barato, pero siempre volví, nunca dejé de andar en bicicleta", recordó con firmeza.

La aventura comenzará en Crespo y se convertirá en uno de los trayectos más exigentes de su vida. Soto planea recorrer entre 100 y 200 kilómetros por día, inspirado en las grandes rutas europeas, con la intención de completar el circuito en 15 días o menos.

La primera etapa ya está definida: 145 kilómetros desde Crespo hasta Nogoyá, pasando por Diamante y Victoria. "Es la única etapa que tengo planificada al detalle, porque me espera mi hermana en Nogoyá. Después, las demás etapas dependerán de cómo me encuentre físicamente", explicó.

El itinerario lo llevará por localidades como Lucas González, Rosario del Tala y Basavilbaso. El alojamiento será improvisado, combinando casas de familiares con la solidaridad de vecinos y ciclistas que puedan ofrecer un lugar para descansar, agua o comida. "Esto tiene una gran cuota de suerte", reflexionó con humildad.

Otro detalle que suma dificultad a la travesía: se desarrollará sin vehículo de apoyo. Soto transportará todo lo necesario en un carrito diseñado por él mismo, donde llevará carpa, ropa, comida y elementos de seguridad.

Preparación física y el sostén de la familia

La preparación para un desafío de esta magnitud comenzó hace más de un mes. Soto ha estado entrenando con recorridos de 100 kilómetros cada dos días, enfocados en ganar resistencia. "La clave es la resistencia, no la velocidad", afirmó convencido.

Durante el viaje, su alimentación se basará en alimentos de rápida absorción como dátiles y barras energéticas durante el día, y comidas más completas por la noche, como pastas y proteínas.

Aunque pedalee solo, insiste en que este no es un desafío individual. "No puedo decir yo, sino nosotros", subrayó, reconociendo el acompañamiento constante de su familia, en especial el de su esposa, Alicia Villarroel, quien brindará apoyo logístico a distancia durante toda la travesía.

Además, la pasión por el ciclismo se transmite en su familia: su nieto ya dio sus primeros pasos en la disciplina, participando del Mini Río Pinto, una versión infantil de una de las carreras más emblemáticas del país.