Durante el fin de semana largo, un millón de turistas viajaron por el país

Viajaron 1.012.000 turistas por el país, que dejaron un impacto económico directo de $ 231.084 millones en sectores turísticos durante el fin de semana largo.

Los turistas eligieron destinos cercanos, en parte por el encarecimiento del combustible, pero también porque el lunes fue no laborable (no feriado). Por lo cuál, muchos no tuvieron fin de semana largo. Si bien muchos argentinos eligieron viajar a países vecinos, sorprendió la cantidad de turistas internacionales circulando en muchas ciudades.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , el segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos. Viajaron 1.012.000 turistas por el país, que dejaron un impacto económico directo de $ 231.084 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Fue un fin de semana con múltiples actividades conmemorativas por el 50° aniversario del 24 de marzo.

Si se compara con 2025, que fue un fin de semana largo tradicional de tres días y de muy bajo movimiento, este año creció un 48,8% la cantidad de viajeros. Esta suba se explica, en parte, por la mayor extensión del fin de semana y por una mejor predisposición a realizar escapadas, aunque de menor duración.

El gasto promedio diario fue de $ 103.793, un 7% menor al gasto del feriado de Carnaval de febrero último. Esto se explica a partir de que los turistas eligieron destinos más cercanos y también porque entre los gastos recreativos no existió la oferta del Carnaval. En cambio, prevalecieron actividades culturales y conmemorativas por el 24 de marzo, casi todas de acceso gratuito. También fue un 1,6% menor al feriado de la Memoria del año pasado, comparado a precios reales.

Pre - Semana Santa

La estancia promedio fue corta para un fin de semana de cuatro días, de sólo 2,2 noches. Esto reflejó tanto la elección de destinos cercanos como la fragmentación de los viajes y las restricciones laborales del lunes.

Si bien fue un fin de semana de cuatro días, el promedio de noches de hospedaje se equiparó con el de un fin de semana de tres días. Sin embargo, en el promedio viajaron más personas. Posiblemente el mismo turista viajó dos veces, un viaje más extenso (dos noches) y luego uno más corto (lunes o martes).

El clima fue muy inestable. Hubo sol y temperaturas agradables, pero también lluvias y momentos de mucho viento.

El movimiento turístico se caracterizó por una fuerte dispersión territorial y una dinámica sin picos marcados, donde convivieron propuestas culturales, eventos locales y actividades al aire libre. Las ciudades mantuvieron un buen nivel de circulación, especialmente en espacios gastronómicos, ferias y actividades nocturnas, mientras que los destinos tradicionales de descanso mostraron un ritmo más moderado.

En términos cualitativos se consolidó un perfil de viaje austero, donde primaron las experiencias antes que el consumo intensivo. Aun así, la presencia de turistas internacionales en varios destinos aportó dinamismo en centros urbanos y polos turísticos consolidados, en un contexto donde el turismo interno sigue adaptándose a nuevas condiciones económicas y de calendario.

Entre Ríos

Con un nivel de ocupación promedio del 44% a lo largo del fin de semana largo, las ciudades de la provincia recibieron 101.248 turistas y otros 69.861 excursionistas. La dinámica estuvo impulsada principalmente por escapadas de cercanía, con fuerte presencia de turismo regional que se distribuyó en los principales destinos termales, ciudades ribereñas y localidades con oferta de naturaleza y bienestar. El gasto promedio por turista se ubicó en $ 103.224 diarios, mientras que los excursionistas registraron un gasto de $ 67.805, generando un movimiento económico total estimado en casi $ 14.500 millones. La agenda de actividades acompañó este movimiento con propuestas culturales y festividades en distintos puntos del territorio. Se destacaron el VIII Festival de Teatro en Larroque, eventos gastronómicos y recreativos en Gualeguaychú como el Día de San Patricio en la Vieja Terminal, y celebraciones tradicionales como la 48° Fiesta Provincial del Yeso en Hernandarias y la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá. También hubo actividades comunitarias como la fiesta en Pueblo El Brillante (departamento Colón), junto a propuestas culturales vinculadas a la memoria en toda la provincia, con charlas, muestras y espacios de reflexión.