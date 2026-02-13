Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Para este sábado y domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que rige un alerta amarilla por lluvias para la provincia de Entre Ríos.

13 de febrero 2026 · 21:51hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige un alerta amarilla por tormentas para este sábado y domingo en todo el territorio de Entre Ríos. Según informó el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según se informó, las tormentas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En tanto que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Otras provincias bajo alerta meteorológica

El SMN informó que este viernes rige alerta por tormentas en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se prevén fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

