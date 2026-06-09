Al analizar el desempeño de los primeros cinco meses del año, Entre Ríos acumula un total de 6.181 vehículos patentados

El patentamiento de vehículos cero kilómetros en Entre Ríos profundizó su tendencia a la baja durante mayo, al contabilizarse 966 unidades registradas, según se informó en el reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

Esta cifra representa una caída del 31,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se habían patentado 1.405 vehículos en la provincia. El desempeño local continúa mostrando una aceleración en el ritmo de descenso frente a la media nacional, que para el quinto mes del año promedió una baja interanual del 25,6% (con 41.921 totales en el país frente a los 56.319 de mayo de 2025).

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En la comparación respecto del mes previo, la actividad en las concesionarias entrerrianas también ratificó su debilitamiento y perforó la barrera de las mil unidades mensuales. Tras los 1.120 vehículos comercializados en abril, la caída mensual en mayo fue del 13,8%. Este retroceso de dos dígitos en la provincia vuelve a superar la evolución negativa del mercado total del país, donde la reducción intermensual promedio fue del 12,2% (pasando de 47.730 en abril a 41.921 en mayo).

Acumulado

Al analizar el desempeño de los primeros cinco meses del año, Entre Ríos acumula un total de 6.181 vehículos patentados. Al comparar este dato con los registros del mismo lapso de 2025, cuando se alcanzaron las 6.850 unidades, se observa un resultado negativo acumulado del 9,8%. De esta manera, el mercado provincial mantiene una participación del 2,5% sobre el total de las ventas nacionales en lo que va del presente ejercicio.

Patentamiento autos cero 0KM aumento.jpg Entre Ríos: el patentamiento de vehículos cayó más de 31% anual en mayo

Región Centro

En Córdoba, el mercado se ubicó como el tercero con mayor volumen del país, registrando 4.531 unidades en mayo. No obstante, sufrió una caída interanual del 27,0% respecto a las 6.203 de mayo de 2025, y una baja del 16,7% en la comparación mensual con abril (5.439 unidades).

En lo que va de 2026, la provincia mediterránea acumula 27.927 patentamientos, marcando un rojo del 8,7% frente al período previo.

Por su parte, en Santa Fe se patentaron 3.921 vehículos cero kilómetros durante mayo. La cifra representa una caída interanual del 24,2% en comparación con las 5.172 unidades del año pasado, mientras que el retroceso intermensual fue del 12,4% respecto de las 4.477 asentadas en abril, publicó APF digital.

De este modo, el acumulado santafesino de los primeros cinco meses alcanzó las 23.042 unidades, lo que equivale a una contracción del 8,6% interanual.