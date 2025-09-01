Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Hubo intensas lluvias el domingo en Entre Ríos. Pronostican que este lunes mejora el tiempo y anuncian el ingreso de un frente frío en los próximos días

Luego de un domingo de lluvias abundantes, a partir de este lunes comienzan a disiparse las lluvias y se espera una gradual disminución de la nubosidad. Salvo en el norte provincial, el resto de Entre Ríos ya mejoró las condiciones del tiempo.

El alerta cesó en 12 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Uruguay y Tala.

Viento suroeste

Sólo los cinco departamentos del norte de la provincia están bajo alerta, pero será solamente durante la mañana de este lunes. A partir del mediodía se informa que comienzan a mejorar las condiciones, con ayuda del viento suroeste.

Entre Ríos: cesó el alerta en la mayoría de los departamentos

Se indica además que durante la semana bajarán paulatinamente las temperaturas. Incluso, habrá un refuerzo de frente frío más cerca del próximo fin de semana, lo que llevará las mínimas hasta los 2, 3 y 4 grados para el sábado y domingo.

Se renovó el alerta amarillo hasta este lunes de mañana en los departamentos del norte provincial: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”, indica el SMN. Luego, mejorarán las condiciones más cerca del mediodía y la tarde.