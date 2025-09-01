Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Hubo intensas lluvias el domingo en Entre Ríos. Pronostican que este lunes mejora el tiempo y anuncian el ingreso de un frente frío en los próximos días

1 de septiembre 2025 · 08:34hs
Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Luego de un domingo de lluvias abundantes, a partir de este lunes comienzan a disiparse las lluvias y se espera una gradual disminución de la nubosidad. Salvo en el norte provincial, el resto de Entre Ríos ya mejoró las condiciones del tiempo.

El valor del metro cuadrado para construir en agosto 2025 en Entre Ríos se ubica en torno a 1,5 millones de pesos y marca un nuevo récord en el sector.

Cuánto cuesta construir una vivienda familiar en Entre Ríos

Julián Stoppello, secretario de Cultura de Entre Ríos, visitó la Redacción de UNO y habló sobre los proyectos que buscan acercar la cultura a toda la provincia.

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Embed

El alerta cesó en 12 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Uruguay y Tala.

Viento suroeste

Sólo los cinco departamentos del norte de la provincia están bajo alerta, pero será solamente durante la mañana de este lunes. A partir del mediodía se informa que comienzan a mejorar las condiciones, con ayuda del viento suroeste.

nublado.jpg
Entre Ríos: cesó el alerta en la mayoría de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta en la mayoría de los departamentos

Se indica además que durante la semana bajarán paulatinamente las temperaturas. Incluso, habrá un refuerzo de frente frío más cerca del próximo fin de semana, lo que llevará las mínimas hasta los 2, 3 y 4 grados para el sábado y domingo.

Se renovó el alerta amarillo hasta este lunes de mañana en los departamentos del norte provincial: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”, indica el SMN. Luego, mejorarán las condiciones más cerca del mediodía y la tarde.

Entre Ríos lunes alerta Paraná
Noticias relacionadas
Durante tres jornadas el Centro de Convenciones de Concordia será epicentro de la Feria Provincial del Libro.

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

smn: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la region

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

d

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz.

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Ver comentarios

Lo último

Elecciones en Corrientes: Valdés se impuso en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar

Elecciones en Corrientes: Valdés se impuso en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

El horóscopo para este lunes 1° de septiembre de 2025

El horóscopo para este lunes 1° de septiembre de 2025

Ultimo Momento
Elecciones en Corrientes: Valdés se impuso en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar

Elecciones en Corrientes: Valdés se impuso en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

El horóscopo para este lunes 1° de septiembre de 2025

El horóscopo para este lunes 1° de septiembre de 2025

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

Policiales
Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Larroque: jaurías de perros atacan y matan ganado

Larroque: jaurías de perros atacan y matan ganado

Ovación
La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

River venció a San Martín de San Juan y recuperó la cima de su zona

River venció a San Martín de San Juan y recuperó la cima de su zona

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

Unión venció a Racing en el Cilindro de Avellaneda

Unión venció a Racing en el Cilindro de Avellaneda

Mariano Werner se clasificó a la Copa de Oro del TC Pick Up

Mariano Werner se clasificó a la Copa de Oro del TC Pick Up

La provincia
Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas

Capacitación sobre Buenas Prácticas Agropecuarias se realizó en Villaguay

Capacitación sobre Buenas Prácticas Agropecuarias se realizó en Villaguay

Tormentas golpearon al provincia con registros de lluvias intensas

Tormentas golpearon al provincia con registros de lluvias intensas

Dejanos tu comentario