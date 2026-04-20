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La AFA sumó como sponsor a una empresa de tecnología

La nueva alianza comercial le permitirá a la AFA lanzar productos de almacenamiento de datos de edición limitada.

20 de abril 2026 · 13:18hs
La AFA sumó un nuevo sponsor.

La AFA sumó un nuevo sponsor.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo sponsor en el área del desarrollo de productos de tecnología, especializado en el almacenamiento de datos. La nueva alianza de patrocinio fue presentada en el predio Lionel Andrés Messi que tiene la asociación en Ezeiza.

La empresa patrocinadora acompañará a la casa madre del fútbol argentino en el trabajo de las selecciones nacionales, además de lanzar una línea de productos de edición limitada “co-brandeada” entre ambas entidades.

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En continúa búsqueda de nuevos patrocinios para expandir la marca de la AFA en el mundo, la asociación presidida por Claudio Chiqui Tapia firmó un acuerdo con la empresa Lexar, una marca global líder en soluciones de memoria y almacenamiento digital, que se dedica a la producción de tarjetas de memoria, unidades flash USB, lectores de tarjetas y tarjetas SSD de almacenamiento.

Según lo anunciado, Lexar oficiará de patrocinador oficial de memoria y almacenamientos de la asociación, aportando tecnología de alto rendimiento destinada a optimizar los procesos de captura, almacenamiento y gestión de contenidos, herramientas fundamentales para la producción audiovisual, el análisis de rendimiento deportivo y la generación de contenido digital vinculado a las selecciones argentinas.

Así, la AFA continúa buscando consolidar su crecimiento internacional, siendo acompañada por compañías globales que aporten innovación y desarrollo tecnológico al deporte.

Desde el departamento de marketing de la entidad argentina afirmaron que buscan “nuevas oportunidades de crecimiento” y que esta nueva asociación les permitirá “seguir fortaleciendo la infraestructura digital y continuar expandiendo el alcance internacional de la Selección argentina y de la marca AFA en todo el mundo”.

Un vocero de la empresa tecnológica aseguró estar “orgullosos” de asociarse con la Asociación del Fútbol Argentino, la calificó como “una de las instituciones más prestigiosas del fútbol mundial” y aseguró que sus productos están diseñados para “ofrecer velocidad, seguridad y confiabilidad, características esenciales en entornos de alto rendimiento como el fútbol profesional”.

Los productos que contarán con la participación de la AFA

Además, la empresa tecnológica que cumple 30 años en el rubro presentó tres productos que saldrán al mercado con la participación de la AFA, a modo de edición limitada.

Los mismos son dos tarjetas de almacenamiento SSD, las más utilizadas actualmente por creadores de contenido, fotógrafos y streamers por el equilibrio que encuentran entre la alta capacidad de almacenamiento y una efectiva velocidad a la hora de leer los datos, que las destacan por sobre las tarjetas HDD, populares en tiempos pasados.

Los modelos serán los Lexar SL500 Portable SSD, que combina un diseño ultraplano con velocidades de transferencia de hasta 200 megabytes por segundo y la Lexar AIR Portable SSD, cuyo peso de apenas 19 gramos la hace ideal para quienes necesitan movilidad y trasladar sus archivos y proyectos a cualquier lugar con facilidad.

Además, el tercer producto es un Lexar D500 USB 3.2 Flash Drive, un dispositivo que cuenta con las tecnologías más recientes y un diseño de doble interfaz, con velocidad de escritura de hasta 400 MB por segundo, permitiendo rápidas trasferencias entre las plataformas que sean requeridas.

AFA Tecnología
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