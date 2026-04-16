Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) de toda la provincia se manifestarán este jueves en los accesos de las ciudades cabecera contra el ajuste, la reforma previsional y por aumento de salarios. Las concentraciones comenzarán a las 17 y finalizarán a las 19.
Docentes de Agmer se manifestarán en los accesos
Este jueves, docentes de Agmer protestarán contra el ajuste, la reforma jubilatoria y por la situación salarial del sector.
16 de abril 2026 · 09:51hs
El objetivo de visibilizar los reclamos docentes a la población. Se invitó a los docentes a consultar en cada seccional local el punto exacto de concentración y a sumarse a la jornada de protesta bajo las consignas “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”.
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RECLAMOS
- Exigen aumento salarial
- Se rechaza el ajuste en educación
- Se oponen a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial en la Caja de Jubilacioens y Pensiones de la provincia.