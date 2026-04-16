Docentes de Agmer se manifestarán en los accesos

Este jueves, docentes de Agmer protestarán contra el ajuste, la reforma jubilatoria y por la situación salarial del sector.

Este jueves, docentes de Agmer protestarán contra el ajuste, la reforma jubilatoria y por la situación salarial del sector.

Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) de toda la provincia se manifestarán este jueves en los accesos de las ciudades cabecera contra el ajuste, la reforma previsional y por aumento de salarios. Las concentraciones comenzarán a las 17 y finalizarán a las 19.