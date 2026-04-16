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Docentes de Agmer se manifestarán en los accesos

Este jueves, docentes de Agmer protestarán contra el ajuste, la reforma jubilatoria y por la situación salarial del sector.

16 de abril 2026 · 09:51hs
Este jueves

Foto: AIM

Este jueves, docentes de Agmer protestarán contra el ajuste, la reforma jubilatoria y por la situación salarial del sector.

Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) de toda la provincia se manifestarán este jueves en los accesos de las ciudades cabecera contra el ajuste, la reforma previsional y por aumento de salarios. Las concentraciones comenzarán a las 17 y finalizarán a las 19.

El objetivo de visibilizar los reclamos docentes a la población. Se invitó a los docentes a consultar en cada seccional local el punto exacto de concentración y a sumarse a la jornada de protesta bajo las consignas “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”.

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Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

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LEER MÁS: Agmer se manifestó contra la reforma previsional y por salarios

RECLAMOS

  • Exigen aumento salarial
  • Se rechaza el ajuste en educación
  • Se oponen a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial en la Caja de Jubilacioens y Pensiones de la provincia.

Docentes Agmer Ajuste Reforma previsional
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