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La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General e invita a la comunidad a paricipar de la CD y recuperar la Asociación Cooperadora BIPER

17 de julio 2026 · 12:09hs
La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General e invita a la comunidad a paricipar de la CD y recuperar la Asociación Cooperadora BIPER

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General e invita a la comunidad a paricipar de la CD y recuperar la Asociación Cooperadora BIPER

La Biblioteca Provincial, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a la comunidad a participar de la Asamblea General para conformar la nueva Comisión Directiva de la histórica Asociación Cooperadora BIPER.

El encuentro será el sábado 15 de agosto a las 10hs en su sede de Alameda de la Federación 278, Paraná.

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Esta convocatoria constituye un hito de especial relevancia para la vida institucional del organismo, ya que permitirá reactivar la Asociación Cooperadora tras quince años de inactividad. De este modo, se restablecerá un canal fundamental de participación y acompañamiento comunitario en el desarrollo y crecimiento de la institución de manera democrática.

La conformación de la nueva Comisión Directiva marcará el inicio de una etapa renovada para BIPER, cuya misión principal será colaborar activamente con las políticas que la Biblioteca Provincial lleva adelante en materia de preservación patrimonial, promoción de la lectura, desarrollo cultural y vinculación con la comunidad.

Por este motivo, se convoca especialmente a participar de esta instancia a lectores, bibliotecarios, docentes, investigadores, escritores, estudiantes, vecinos y a todas aquellas personas interesadas en comprometerse con el fortalecimiento de uno de los principales organismos culturales de la provincia. Su concreción representará un paso sumamente significativo para la participación ciudadana en la gestión y puesta en valor del patrimonio público.

Biblioteca Provincial asamblea Entre Ríos Patrimonio
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