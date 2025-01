Encienden las alertas por los incendios forestales en Concordia

Se trata de un Air Tractor 802 que estará brindando apoyo a los bomberos voluntarios y brigadistas ante la presencia de un incendio forestal de gran magnitud como los que afectaron nuestra zona días pasados. La aeronave cuenta con un reservorio hídrico de 100 mil litros para que en caso de que el avión tenga que operar, cuente con el abastecimiento de agua correspondiente.

Tras los últimos días de esta semana con elevadas temperaturas térmicas en la región de Salto Grande, desde el Comité de Emergencia se volvieron a trazar un plan de contingencia, ya que el pasado jueves por la noche un nuevo incendio forestal en inmediaciones de ruta 14 y 22 puso en peligro una playa de estacionamiento de camiones.

Además, hace dos semanas hubo dos incendios de grandes proporciones uno en Calabacilla, donde se quemaron 280 hectáreas y otro en el acceso norte de Concordia, donde se quemaron 240 hectáreas. En todos ellos también estuvo la colaboración de brigadas de distintos puntos de la provincia.

Del encuentro participaron el intendente Francisco Azcué quien encabezó la reunión, acompañado de César Gómez, Coordinador de la Brigada Ambiental de Entre Ríos y Gustavo Gerfó, jefe de Brigada Forestal Provincial, donde el eje central fue establecer e instrumentar el protocolo de utilización del avión hidrante que hace base en el Aeroclub de Concordia luego de gestiones realizadas conjuntamente con el Gobierno Provincial y el Sistema Federal de Manejo del Fuego.

La preocupación de las autoridades en Concordia

Al respecto el Intendente Azcué destacó que tras varias gestiones realizadas de manera conjunta se logró que llegue el avión hidrante a Concordia que permite contar “con una herramienta muy importante ante la emergencia ígnea. Destacó el trabajo coordinado entre todos los sectores porque así es como se obtienen estos resultados”.

En ese sentido, Azcué agradeció “la buena predisposición de todas las personas que conforman este Comité. Hoy se trabajó sobre el protocolo de uso del avión, con pautas claras de quién autoriza a despegar el avión, cómo se trabaja y quiénes son las personas que intervienen a la hora de hacer los disparos” entre otros puntos.

Gómez, por su parte, explicó que el encuentro fue muy positivo, dado que “estuvieron presente todos los actores fundamentales que van a estar si tenemos la ocurrencia de un incendio”, quedando establecida la cadena de mando a la hora de instrumentar los vuelos “con el piloto, para que despegue y trabaje en el combate de las llamas”.

Gómez recalcó que el avión hace base en Concordia, pero está disponible para operar en cualquier punto de la provincia y, a su vez, como depende del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, de tener algún evento de magnitud en alguna zona de otra región, también automáticamente lo desplazan al lugar.

Por último, Gerfó, remarcó que “nosotros somos una Brigada de Respuesta Ambiental que tenemos cobertura en todo el territorio provincial. Somos un equipo de soporte en operaciones al Sistema de Bomberos y Policía”, subrayando la importancia de contar con un avión a la hora de combatir los incendios en las zonas más críticas de todo el corredor forestal.

Por último, el intendente de Concordia insistió en hacer un pedido a la comunidad. “Queremos ser muy claros con la ciudadanía: necesitamos que haya responsabilidad, que haya compromiso, se los pido encarecidamente, no quemen basura, no prendan fuego, no tiren colillas de cigarrillo”, puntualizó.