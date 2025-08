En Paraná se expresaron contra el veto: "La discapacidad no es variable de ajuste"

"La discapacidad no es variable de ajuste", reza una bandera portada por familiares y personas con discapacidad que llegaron este miércoles a plaza Mansilla. Entre los concurrentes estaban los alumnos de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís, quienes hace meses vienen luchando por la difícil situación financiera que atraviesan.

Marcha contra el veto a la emergencia en discapacidad

Crueldad

“Los jubilados y los discapacitados son los que más sufren, más allá de que toda Argentina sufre a este presidente”, dijo una de las manifestantes que se autoconvocaron este miércoles frente a Casa de Gobierno, en el marco de la protesta por el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad.

En relación a la marcha la mujer lamentó que concurriera poca gente pero expresó la necesidad y la importancia que se difunda y visibilice la protesta.

No al veto de la emergencia en discapacidad Paraná Entre Ríos

Sobre el veto y el motivo por el que se convocó la marcha señaló: “Una persona discapacitada si no tiene la pensión o un apoyo, no tiene como subsistir. Algunos tienen problemas de motricidad, otros en el habla, algunos discapacidad mental. Unos pueden tener un trabajo pero hay muchos que no pueden trabajar. Si no tienen atención o una familia no pueden subsistir".

Además destacó que algunos casos los cuidados necesarios insumen mucho dinero que las familias no pueden costear ¿Qué pasa si los padres fallecen? ¿Cómo vive un discapacitado? Creo que menos de más es menos", dijo una mujer con discapacidad motriz que se identificó como Fernanda.

Marcha contra el veto a la emergencia en discapacidad 1

Repudios y posicionamientos

El diputado nacional Gustavo Bordet ratificó su respaldo a las leyes aprobadas por el Congreso que declaran la emergencia en discapacidad, establecen un aumento para jubilaciones mínimas y reponen la moratoria previsional, y anticipó su rechazo al veto del presidente Javier Milei.

“Estas leyes no son un gasto, son una respuesta urgente a sectores que no pueden esperar más. Es falso que comprometan el equilibrio fiscal. Lo que sí compromete la estabilidad es un modelo que ajusta sobre los más vulnerables mientras concentra privilegios”, señaló Bordet.

Por su parte, la dirigente y candidata a diputada nacional por el MST en el FITU Nadia Burgos acusó al Gobierno de "cobarde y ajustador”. “Mientras le baja retenciones al campo, y le quita impuestos a los ricos, ajusta y se burla de quienes sufren pobreza, precarización y violencia”.

Por otra parte señaló que “si Milei llegó hasta acá es porque los que opositores lo permitieron dándole los votos en Diputado y Senado. Ahora se rasgan las vestiduras porque no hay presupuesto ni para pagar los sueldos, pero no hacen nada al respecto, ni el PJ ni el PRO, ni el radicalismo”.