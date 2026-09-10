En La Criolla realizaron un abrazo simbólico por la reparación de la escuela

Familias de los alumnos de la escuela N° 64 de La Criolla reclamaron por las obras de la institución tras el temporal de julio.

Con el objetivo de reclamar por la reparación del edificio de la escuela N° 64 de La Criolla tras de los importantes daños ocasionados por el temporal del 18 de julio, las familias de los alumnos organizaron y llevaron a cabo un abrazo simbólico.

La directora de la institución, Melina Pavón detalló los daños existentes y confirmó que ocho familias trasladan provisoriamente a sus hijos a otras escuelas. “Con respecto al abrazo, lo organizó la familia. Hicieron campaña ayer con imágenes, publicaciones y hoy a las 9 de la mañana se reunieron todos”, señaló Pavón.

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Agregó que “nos acompañó también el director Departamental de Escuelas, se acercó a hablar con las familias, con la supervisora, el intendente”, y explicó que hasta el momento la comunidad educativa se encontraba a la espera de que pudiera avanzar la intervención en el edificio.

Según indicó, la información que recibieron es que se aguardaba la finalización de trabajos en otro establecimiento educativo antes de avanzar con la Escuela N° 64. “Estaban esperando que finalice la obra de la Escuela 8 de Néstor Kirchner, que no le queda mucho, le queda poco, para poder comenzar con la Escuela 64”, manifestó a El Concordiense.

Mientras se espera una solución definitiva, la institución debió modificar completamente su funcionamiento para garantizar, dentro de las posibilidades existentes, la continuidad pedagógica de los estudiantes.

“En estos momentos tenemos dos sectores para que asistan dos grados por día. Está Nivel Inicial, que está en el patio de la escuela en un aula, y en el comedor se adaptó otro sector para que puedan los niños a venir con dos grados”, explicó la directora.

De esta manera, un día concurren primero y sexto grado; al siguiente, segundo y quinto; y luego tercero y cuarto. Los días en que los estudiantes no asisten presencialmente, las docentes envían actividades y ejercitaciones de manera virtual.

El deseo que el reclamo que se haga oír

Tras el abrazo simbólico, las familias y las autoridades volvieron a analizar alternativas para ampliar la presencialidad mientras duren las reparaciones. Pavón señaló que existe la posibilidad de volver a utilizar espacios que ya habían sido puestos a disposición de la escuela. “Se ve la posibilidad para la semana entrante de poder poner en condiciones la parroquia y el club, que ya nos habían cedido anteriormente”, explicó.

La directora precisó que las lluvias registradas durante el último mes habían generado algunas dificultades en esos lugares, pero que durante este fin de semana se realizarían tareas para dejarlos nuevamente en condiciones y permitir que los distintos grados puedan concurrir allí de manera provisoria.