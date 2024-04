En Concordia monitorean la variable del río Uruguay

En la tarde del lunes, el intendente Francisco Azcué encabezó una reunión en la que se trabajó sobre la situación del río Uruguay. Los datos que se manejan son los brindados por el área de Hidrología de la Represa de Salto Grande, con quiénes se mantiene un contacto permanente y se irá evaluando diariamente tanto lo que pasa en la región como así también en la cuenca superior del río.

Por el momento no hay evacuados y se solicita a la comunidad en general no circular por la zona baja de la Costanera en todo su trayecto como así también no pescar en los sectores que no están habilitados.