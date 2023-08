En Concordia marcharon para pedir mejoras en una escuela

Uno de los docentes del establecimiento, Víctor Arellano, contó que el edificio escolar “es de lo que se hicieron en los años noventa, tiene más de treinta años y no se le ha hecho otra cosa más que pintar”.

El profesor indicó: “Por muchos años nosotros estuvimos aguantando que se mojen los libros de los chicos, que nosotros estemos trabajando dentro del agua cuando llueve, pero ahora ya era insostenible la situación”.

En ese contexto, citó el peligro que conlleva “la electricidad, dado que con el tema de la ola de calor –en verano– fuimos la única escuela casi que tuvo clase, cuando todas las otras tuvieron que cesar las actividades”. Sin embargo, ahora "las viejas instalaciones eléctricas explotaron, debido a que no se han mantenido en todos estos años".

Arellano contó que con todos los problemas "empezamos a hacer asamblea y se resolvió que un ingeniero matriculado de la CAFESG elevara un informe y este profesional vio que había un peligro latente dentro de la institución, por lo que todo eso se dio a conocer a la Departamental de Escuelas". Con todo, la comunidad educativa "determinó el cese de la actividad, porque nosotros en ningún momento vamos a poner en peligro a nuestros estudiantes y a nosotros mismos", agregó a Diario Río Uruguay.

Por último, entre los reclamos también figura la falta de personal. "Hay falta de ordenanzas, a la noche sobre todo", comentó el docente. Incluso citó que se registran problemas en el sector cocina, también por "falta de mantención". Y detalló que la escuela funciona en "tres turnos, con 400 chicos que pasan todos los días en la institución".

Si bien reconoció que hubo gestiones oficiales, Arellano dijo que "nosotros queremos que agilicen el trámite, no hay novedades y se abrieron los sobres sobre la licitación del techo pero no sale la plata". Según expresó, "no queremos esperar otra lluvia - para que a los chicos se les moje todo- ni podemos esperar 30 años más".