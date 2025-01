En Concordia declararon la Emergencia Ígnea debido a los numerosos incendios

El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, en donde funcionará de manera permanente la Sala de Operaciones del Comité de Emergencia que quedó a cargo de Mauricio Alegre, quién coordinará las acciones entre las distintas áreas internas, así como la logística con las distintas instituciones que tienen participación en los incendios.

Estuvieron presentes la viceintendente y presidenta del Concejo Deliberante Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Gobierno, Luciano Dell´Olio además del intendente de La Criolla, Ariel Stuker; la intendente de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff; Martín Dri, coordinador de municipios del Corredor del Uruguay; representantes de la Agrupación de Colaboración Empresaria (ACEs) y autoridades del cuartel local de Bomberos Voluntarios y Zapadores; entre otros.

Coordinación ante la emergencia en Concordia

Al respecto Azcué señaló que “hemos decretado la emergencia ígnea en la ciudad de Concordia y hemos convocado al Comité de Emergencia, como lo hacemos ante este tipo de episodios con ciertas características, como ha sido la inundación, pero esta vez por los incendios que nos han afectado en todo el departamento”.

Por eso, además de las instituciones que forman parte del Comité de Emergencia, también hemos citado a los intendentes de las otras localidades, que con muy buena predisposición se han sumado. La decisión responde a “las características propias que tienen los incendios, la inundación nos afectó más como ciudad pero la situación actual ya trasciende las fronteras y requiere un trabajo conjunto”, añadió.

En ese sentido, Azcué recordó que el pasado domingo “tuvimos dos incendios grandes, uno en Calabacilla, donde se quemaron 280 hectáreas y otro en el acceso norte de Concordia, donde se quemaron 240 hectáreas. Ahí estuvimos, trabajando en el lugar con el intendente de La Criolla, con la intendente de Los Charrúas, juntos también con el gobierno provincial y con Nación”, destacó.

Comité

Respecto al funcionamiento permanente del Comité de Emergencia, el presidente municipal informó que la Sala de Operaciones tendrá base en el Centro de Convenciones, añadiendo que a su vez “nosotros, dentro de lo que es la estructura orgánica del municipio tendremos distintos coordinadores para las acciones que hay que desarrollar como ser las Secretarías de Desarrollo Humano; de Desarrollo Urbano y Salud”.

Pedido a la comunidad

Por último, el intendente de Concordia insistió en hacer un pedido a la comunidad. “Queremos ser muy claros con la ciudadanía: necesitamos que haya responsabilidad, que haya compromiso, se los pido encarecidamente, no quemen basura, no prendan fuego, no tiren colillas de cigarrillo”, puntualizó.

“Son medidas de muy fácil cumplimiento, les pedimos ese compromiso porque esto depende de todos, cada uno tiene que hacer su parte porque las acciones irresponsables ponen en riesgo vidas humanas. En este último incendio hasta tuvimos una bombera que fue internada y les pido que lo tomemos con seriedad”, subrayó.

Trabajo en conjunto

Por su parte, el oficial Oscar Ramos del Cuerpo de Bomberos Zapadores destacó la conformación del comité, ya que “acá se produce un intercambio de ideas y planteos, en donde podemos llegar a unificar todo porque estamos en una etapa muy crítica”.

El jefe de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concordia, Cristian Bravo, señaló que las condiciones actuales de esta temporada nos “exige estar preparados y en la reunión justamente se trató ese tema de cómo persuadir de alguna forma para que la comunidad nos ayude a las instituciones que trabajan en el combate de incendios y lograr concientizar al respecto”.

Por último, el presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios, Oscar Arce, dejó en claro que durante los focos ígneos que se han originado en todo el departamento no se descuida la guardia sobre la ciudad de Concordia: “Queremos dejarle la tranquilidad al vecino que siempre, o en Zapadores o en Bomberos Voluntarios, queda una guardia permanente para hacer frente a emergencias simultáneas”.