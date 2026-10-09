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El tiempo en Entre Ríos: lluvias el viernes y una mejora para el sábado

Las principales ciudades de Entre Rïos tendrán una jornada fresca e inestable este viernes. Para el sábado se espera una mejora, con nubosidad variable.

9 de octubre 2026 · 07:13hs
Entre nubes y calor: así será el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos este fin de semana.

Foto: UNO/Gerónimo Flores

Entre nubes y calor: así será el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos este fin de semana.

El pronóstico del tiempo anticipa un viernes con temperaturas bajas para la época y probabilidad de lluvias en distintas localidades de Entre Ríos. Las condiciones tenderán a mejorar el sábado, cuando se prevé una disminución de las precipitaciones y registros térmicos que rondarán los 20 grados en algunas ciudades.

En Paraná, Concordia y Gualeguaychú se espera un marcado contraste entre ambas jornadas, con un viernes más frío y húmedo y un sábado con mejores condiciones en parte del territorio provincial.

Paraná: posibles lluvias y temperaturas frescas

En la capital entrerriana, para este viernes se prevé una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 15, con probabilidad de lluvias durante la mañana y nuevamente por la tarde y la noche.

El sábado mejorarán las condiciones meteorológicas, con cielo nublado, una mínima de 13 grados y una máxima de 20. No se esperan precipitaciones para esa jornada, de acuerdo con el pronóstico extendido.

Concordia: un viernes inestable y un sábado con pocos cambios

En Concordia, el viernes se anticipa una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 19 grados y probabilidad de precipitaciones.

Para el sábado se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 20, con una baja probabilidad de lluvias. El ambiente continuará fresco, aunque las temperaturas máximas mostrarán una leve recuperación.

Gualeguaychú: lluvias y un descenso de las temperaturas

En Gualeguaychú, el viernes se prevén lluvias, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 19. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, según el pronóstico extendido.

El sábado las marcas térmicas descenderán, con registros estimados entre los 13 y los 18 grados. Aunque la probabilidad de lluvias será menor, el pronóstico todavía contempla la posibilidad de precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

En líneas generales, Entre Ríos tendrá un viernes marcado por la nubosidad, el ambiente fresco y la posibilidad de lluvias aisladas en distintos sectores. Para el sábado se espera una tendencia hacia condiciones más estables, aunque la evolución del tiempo presentará diferencias según la localidad.

Las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 18 y 20 grados en las principales ciudades, por lo que se mantendrá un ambiente fresco durante buena parte del fin de semana.

Entre Ríos lluvias Clima
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