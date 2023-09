El supervisor escolar de la polémica pidió disculpas

En un comunicado que divulgó la tarde de este miércoles, Otero expresó: "Pido disculpas por lo expresado, aclarando que ello no representa bajo ningún punto de vista mi visión y pensamiento sobre la temática de género e igualdad".

Y agregó que lo expresado fue "en un marco de un acalorado debate de posturas, lo cual enerva los espíritus, las conductas, y muchas veces las palabras y frases utilizadas, como sucedió aquí, que fueron equivocadas".

"Reconozco que lo vertido fue inapropiado y lamento profundamente el daño que pude haber causado. Entiendo la importancia de promover ambientes respetuosos e igualitarios, más aún en el sistema educativo del cual soy parte, y me comprometo a reflexionar sobre mis actitudes y comportamientos para no repetirlos en el futuro. Una vez más, quiero disculparme sinceramente con todas las mujeres docentes y reiterar mi compromiso para contribuir a la construcción de un entorno libre de discriminación", finalizó.

Qué dijo

El video viral en el que se lo ve a Otero dar su discurso en el encuentro fue transmitido por el canal de Youtube de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Allí, dijo: "La verdad que, a un año y medio de estar como supervisor de escuelas técnicas, agrotécnicas y orientadas, tengo equipos directivos donde la rectora, la vicerectora, la secretaria, la asesora, son todas mujeres. La verdad que no da mucho resultado que sea sólo un género. Tendría que ser más parejo de alguna manera. Digo lo que me pasa, no estoy juzgando a nadie, pero mi realidad como supervisor es que las escuelas donde hay puras mujeres son un desastre".