Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

El Gobierno de Entre Ríos y Humming Airways presentaron oficialmente la nueva ruta aérea que conectará a la ciudad de Paraná con Aeroparque.

2 de septiembre 2025 · 22:33hs
Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires.

Gobierno de Entre Ríos

Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires.

El Gobierno de Entre Ríos y la empresa aérea Humming Airways presentaron oficialmente la nueva ruta aérea que conectará a la ciudad de Paraná con Aeroparque en Buenos Aires, uniendo a la provincia con uno de los principales centros urbanos del país.

El lanzamiento tuvo lugar este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y contó con la presencia del secretario de Modernización, Emanuel Gainza; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el secretario de Turismo, Jorge Satto; el secretario de Industria Catriel Tonutti; la presidente del CGE, Alicia Fregonese; el CEO de Humming Airways, Francisco Simón Errecart; y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

El nuevo enlace Paraná-Buenos Aires

Durante el evento se destacaron los beneficios que traerá esta nueva frecuencia, que se suma con vuelos semanales los martes por la mañana y jueves por la tarde. Con una duración de 45 minutos por tramo, la ruta ofrecerá ventajas competitivas para empresas, turismo y conexiones estratégicas.

El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, sostuvo: "Con esta nueva ruta seguimos avanzando en la conectividad de la provincia. Es un paso que nos integra mejor al país y genera más oportunidades para los entrerrianos".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó: "La frecuencia con Aeroparque es una herramienta concreta para el desarrollo económico. Permite a empresas y proveedores contar con traslados más ágiles y prácticos, y al mismo tiempo fortalece el vínculo con Buenos Aires en materia de inversiones y actividad productiva."

A su turno, el CEO de Humming Airways Francisco Simón Errecart, remarcó: "Queremos ofrecer una alternativa diferencial que combine rapidez, comodidad y servicios de calidad. Con beneficios como fast pass, sala VIP y Wi-Fi a bordo buscamos que cada pasajero tenga una experiencia ágil y segura, acercando distancias y generando más oportunidades para Entre Ríos."

Respecto a la nueva ruta área, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello agregó: "Cada nueva conexión aérea es una puerta que se abre para Entre Ríos. Ganamos tiempo, competitividad y más posibilidades para que nuestra provincia crezca y se desarrolle".

Beneficios destacados de la nueva ruta

-Dos frecuencias semanales: martes por la mañana y jueves por la tarde.

-Duración de 45 minutos por tramo, optimizando tiempos frente al transporte terrestre.

-Servicio diferencial: fast pass con embarque ágil, sala VIP, conexión Wi-Fi a bordo y flexibilidad en reservas.

-Paquetes corporativos con tarifas congeladas, cambios flexibles y beneficios exclusivos para empresas.

Con esta nueva conexión, Entre Ríos da un paso más hacia la modernización de su infraestructura de transporte y se integra a los principales centros urbanos y económicos del país, abriendo puertas a más turismo, inversiones y oportunidades para los entrerrianos.

