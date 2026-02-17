El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos.

Para la jornada de este jueves, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas severas para 12 departamentos de Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que existe una alerta por tormentas severas para Entre Ríos para el jueves y alcanzará a 12 departamentos de la provincia. El aviso, de nivel amarillo, anticipa fenómenos meteorológicos de variada intensidad que podrían generar complicaciones principalmente entre la madrugada y la tarde, con mejoramientos temporarios hacia la noche.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de que sean superados de manera puntual en algunas localidades.

La alerta por tormentas severas rige para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Victoria, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. En estas zonas, se recomienda especial precaución ante posibles anegamientos temporarios y reducción de la visibilidad.

Según el informe meteorológico, las tormentas de mayor intensidad se desarrollarían entre la madrugada y la tarde del jueves. Hacia la noche, el sistema tendería a desplazarse hacia otras provincias, disminuyendo progresivamente su impacto en territorio entrerriano.