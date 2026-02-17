Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Para la jornada de este jueves, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas severas para 12 departamentos de Entre Ríos.

17 de febrero 2026 · 21:44hs
El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que existe una alerta por tormentas severas para Entre Ríos para el jueves y alcanzará a 12 departamentos de la provincia. El aviso, de nivel amarillo, anticipa fenómenos meteorológicos de variada intensidad que podrían generar complicaciones principalmente entre la madrugada y la tarde, con mejoramientos temporarios hacia la noche.

LEER MÁS: Entre Ríos: máxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

El aviso del SMN

Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

entre rios: maxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

Entre Ríos: máxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de que sean superados de manera puntual en algunas localidades.

La alerta por tormentas severas rige para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Victoria, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. En estas zonas, se recomienda especial precaución ante posibles anegamientos temporarios y reducción de la visibilidad.

Según el informe meteorológico, las tormentas de mayor intensidad se desarrollarían entre la madrugada y la tarde del jueves. Hacia la noche, el sistema tendería a desplazarse hacia otras provincias, disminuyendo progresivamente su impacto en territorio entrerriano.

SMN Alerta amarilla tormentas Entre Ríos
Noticias relacionadas
Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en Entre Ríos.

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

entre rios: miercoles inestable con probabilidad de lluvias

Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

El SMN anunció una alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos.

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

Entre Ríos: semana calurosa con alerta por tormentas

Entre Ríos: semana calurosa con alerta por tormentas

Ver comentarios

Lo último

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Ultimo Momento
Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Policiales
Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Ovación
River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

La provincia
Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Dejanos tu comentario