Uno Entre Rios | La Provincia | Senado

El Senado ya tiene dictamen favorable a la toma de créditos por parte de la Provincia

El proyecto de sostenibilidad de deuda pública que trata el Senado autoriza al Ejecutivo a tomar créditos hasta 500 millones de dólares

20 de agosto 2025 · 10:45hs
En la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación y de Presupuesto del Senado de Entre Ríos, los senadores acordaron dar dictamen favorable, con modificación del artículo 4, al proyecto de ley por el que se declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial.

Este martes, pasado el mediodía, los presidentes de las Comisiones de Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante- Juntos Por Entre Ríos) y junto a los senadores miembros, acordaron dar dictamen favorable con modificación del artículo 4, al proyecto de ley de “Sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos”.

Luego del encuentro, el senador Vergara expresó: “En la reunión conjunta hubo un dictamen que se va a ingresar en la sesión de hoy a las 19 horas y estamos programando sesionar en forma especial el martes próximo para darle tratamiento”. Y aclaró: “El dictamen va con modificación del artículo 4, donde en concreto se especifica la autorización del Poder Ejecutivo para invitar a los municipios que hayan tomado el crédito internacional con la ley anterior a que se puedan adherir y tomar las mismas condiciones que va a tener la provincia en esta nueva renegociación”, explicó el legislador.

Sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos

El proyecto de ley, de autoría del Poder Ejecutivo, autoriza al mismo a concretar actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial y/o pagos referentes al inciso 7: Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, incluyendo la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados por tales conceptos durante el ejercicio 2025, hasta un monto total que no podrá exceder los U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones), o su equivalente en Pesos conforme al tipo de cambio vigente al momento del efectivo ingreso de los fondos.

Las operaciones podrán celebrarse en pesos o en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo podrá asegurar el cumplimiento de las distintas obligaciones asumidas conforme las autorizaciones que prevé esta Ley, mediante la afectación en garantía y/o cesión de los derechos de la Provincia, sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales o el régimen que lo sustituya o modifique, como así también los recursos tributarios derivados de la propia administración y recaudación provincial y que integran la Fuente Tesoro Provincial.

Presencias

Participaron de la reunión, junto a los presidentes de cada comisión, los senadores: Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos); y las senadoras Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal); Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos) y Patricia Díaz (La Paz- Más para Entre Ríos).

