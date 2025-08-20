Uno Entre Rios | La Provincia | Senado

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes habrá sesión especial en la Cámara de Senadores de la provincia para autorizar al Gobierno a tomar deuda por hasta 500 millones de dólares.

20 de agosto 2025 · 19:01hs
La Cámara de Senadores de la provincia fue convocada a una sesión especial para el lunes 25 a las 12 con el fin de dar media sanción al proyecto por el cual el Poder Ejecutivo solicita la autorización para endeudarse en 500 millones de dólares en el mercado, informaron fuentes legislativas a APFDigital. La iniciativa ayer logró dictamen, con respaldo del peronismo.

Ayer en horas del mediodía se logró el dictamen (con acompañamiento del peronismo) en la reunión conjunta de la Comisión de Legislación y la de Presupuesto, meintras que en la sesión de las 19 la iniciativa ingresó al recinto.

El proyecto de sostenibilidad de deuda pública que trata el Senado autoriza al Ejecutivo a concretar operaciones financieras de crédito hasta 500 millones de dólares 

Ahora se dio un paso más: los senadores fueron convocados a una sesión especial que tendrá lugar el lunes 25, a las 12.

"En el dictamen se modificó el artículo 4, en el que se especifica la autorización del Poder Ejecutivo para invitar a los municipios que hayan tomado el crédito internacional con la ley anterior a que se puedan adherir y tomar las mismas condiciones que va a tener la provincia en esta nueva renegociación”, explicó el senador Gustavo Vergara (JxEr).

El proyecto consta de nueve artículos y autoriza al Gobierno a concretar actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial y/o pagos referentes al Inciso 7: Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, incluyendo la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados por tales conceptos durante el ejercicio 2025, hasta un monto total que no podrá exceder los U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones), o su equivalente en Pesos conforme al tipo de cambio vigente al momento del efectivo ingreso de los fondos.

Cabe destacar que el miércoles 13 de agosto el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Fabián Boleas, acudió al recinto con el fin de brindar detalles acerca de la iniciativa y, en ese marco, sostuvo: “Se trata de contar con una herramienta, una posibilidad de dar sostenibilidad a la deuda”.

“Es una herramienta para darle sostenibilidad a las finanzas y no seguir con este esquema de vencimientos”, apuntó.

