Patricia Bullrich confirmó su candidatura al Senado por la Ciudad de Buenos Aires.

Patricia Bullrich confirmó su candidatura al Senado por CABA y prometió seguir luchando por "un país próspero, libre y ordenado".

Tal como se venía especulando en el ámbito político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , oficializó este jueves su candidatura a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales, donde ratificó su alineamiento con el presidente Javier Milei y apuntó con dureza contra la oposición.

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", expresó Bullrich en su publicación.

Patricia Bullrich anunció que será candidata para "proteger la libertad y construir futuro"

Patricia Bullrich (1).jpeg

La actual funcionaria justificó su decisión en la necesidad de consolidar los cambios impulsados por el oficialismo y avanzar en nuevas reformas desde el Congreso.

"Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", añadió.

Además, la ministra reivindicó el esfuerzo de la ciudadanía en un contexto adverso, y contrastó ese compromiso con lo que consideró una amenaza del pasado.

"Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

En esa línea, lanzó fuertes críticas a los sectores opositores, a quienes acusó de querer retroceder en los avances del Gobierno: "Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho".

Finalmente, Bullrich confirmó que su postulación se da bajo el liderazgo del presidente Milei, y llamó a elegir entre dos caminos posibles para el país.

"Bajo el liderazgo de Javier Milei seré candidata a senadora para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", concluyó.