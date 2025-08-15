Uno Entre Rios | El País | Patricia Bullrich

15 de agosto 2025 · 17:47hs
Patricia Bullrich confirmó su candidatura al Senado por la Ciudad de Buenos Aires.

Patricia Bullrich confirmó su candidatura al Senado por la Ciudad de Buenos Aires.

Tal como se venía especulando en el ámbito político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó este jueves su candidatura a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales, donde ratificó su alineamiento con el presidente Javier Milei y apuntó con dureza contra la oposición.

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", expresó Bullrich en su publicación.

Patricia Bullrich anunció que será candidata para "proteger la libertad y construir futuro"

La actual funcionaria justificó su decisión en la necesidad de consolidar los cambios impulsados por el oficialismo y avanzar en nuevas reformas desde el Congreso.

"Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", añadió.

Además, la ministra reivindicó el esfuerzo de la ciudadanía en un contexto adverso, y contrastó ese compromiso con lo que consideró una amenaza del pasado.

"Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

En esa línea, lanzó fuertes críticas a los sectores opositores, a quienes acusó de querer retroceder en los avances del Gobierno: "Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho".

Finalmente, Bullrich confirmó que su postulación se da bajo el liderazgo del presidente Milei, y llamó a elegir entre dos caminos posibles para el país.

"Bajo el liderazgo de Javier Milei seré candidata a senadora para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", concluyó.

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

