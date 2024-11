El reclamo contra la violencia de género se renueva con fuerza hoy

marcha violencia mujeres parana diego 3.jpg Foto: UNO/Diego Arias

Al respecto, analizó: “Este día nos encuentra en un contexto social y político en el que la violencia contra las mujeres está arraigada en construcciones de desigualdad, de asimetrías de poder, y que justamente son esas relaciones las que ordenan también las relaciones sociales. En este sentido, vemos a lo largo de la historia cómo se continúan generando prácticas que para nosotros no son tolerables, pero que aún se siguen permitiendo y generan hechos violentos contra la integridad, las libertades y hasta la propia vida de las mujeres”.

En este marco, subrayó: “En esto de la supremacía y la hegemonía violenta, que aún persiste dentro de la sociedad, en un contexto patriarcal y machista, hoy también vemos a nivel nacional una ley de cancelación, con un corrimiento y una negación en lo que tiene que ver con cierre del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que fue un logro precisamente del movimiento de las mujeres, de la lucha continua, como también lo son anteriormente la ley de erradicación de violencia, la ley de trata, la ESI. Todos esos son derechos conquistados por el movimiento de mujeres, que tanto tiempo no costó, y hoy sentimos que hay un borramiento y quizás un desconocimiento, entendiendo las cuestiones o a la perspectiva de género desde una cuestión ideológica, de un paradigma ideológico, y no es así: se trata de una cuestión que tiene que ver con derechos humanos fundamentales ante la vulnerabilidad de las mujeres, y que esto se agrava con la ausencia de políticas públicas integrales a nivel nacional y la ausencia de algunos programas”.

Sobre este punto, aclaró: “Más allá de que en lo personal no coincidía con quienes conducían este Ministerio porque no lo veía focalizado en lo que tenía que avanzar por aquellas épocas, eso no quita que la necesidad de contar con este espacio sea muy importante dentro de un Ejecutivo Nacional, ya que generaba políticas públicas integrales. Las personas vamos y venimos, pero estas estructuras son muy importantes”.

Hace pocos días, la Argentina votó de forma negativa en la asamblea de Naciones Unidas para prevenir formas de violencia. Fue el único rechazo en una lista con 170 votos afirmativos y en el que en las abstenciones figuraron Corea del Norte, Irán, Rusia, Nicaragua, Burundi y Malí; y Calveyra lamentó: “Lo que se pretendía allí era intensificar los esfuerzos en cuanto a la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, y también poniendo en agenda lo que tiene que ver con la violencia digital sobre la que tanto venimos trabajando estos años por el uso indebido de las plataformas que ponen en riesgo y socavan los derechos de las mujeres y las niñas, incluso hasta atacando su propia salud psíquica, física y demás”.

En este sentido, enumeró diferentes acciones que contribuyen desde el mundo digital a la violencia, pese a la aprobación de la Ley Olimpia el año pasado, tales como el grooming, el ciberacoso, el bullying. “Este año estamos haciendo los informes de gestión e hicimos más de 240 capacitaciones en escuelas de toda la provincia, y no sólo trabajamos el tema de tratas, sino de grooming y todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, las nuevas plataformas digitales que promueven incluso la explotación sexual y la prostitución ajena”, precisó.

Labor provincial destacada en prevención de violencia de género

Calveyra marcó una diferencia entre la gestión nacional y el gobierno provincial, y destacó: “En Entre Ríos se vienen sosteniendo no solamente las estructuras, que van desde el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Políticas de Cuidado, con todas las Subsecretarías que con mucho esfuerzo siguen trabajando, porque sabemos de los recortes presupuestarios a nivel nacional que viene padeciendo la provincia, incluso me incluyo en el tema de trata de personas. Nos venimos de alguna manera reinventando y generando los mayores esfuerzos posibles para la optimización de los recursos, ante el no acceso a programas que tenían que ver con el fortalecimiento interinstitucional”.

Acto seguido, remarcó: “A pesar de esto, la provincia ha mantenido la manera de trabajar en referencia también al Poder Judicial, con unidades especializadas en violencia de género y en abuso sexual contra infancias y adolescencia en distintos lugares de la provincia”.

La funcionaria sostuvo: “Las situaciones se han incrementado exponencialmente, y también la recarga de los fiscales y de las personas que están a cargo de estos espacios para brindar celeridad. Porque muchas veces la celeridad en los procesos judiciales no va de la mano con lo que la ciudadanía necesita, y también tiene que ver con el incremento de la cantidad de denuncias que ha habido”.

El rol de los municipios

“También quiero destacar a los municipios están haciendo un esfuerzo enorme, y esto no pasa por colores políticos ni partidarios, porque nosotros vamos a distintos lugares que nos convocan y las víctimas no tienen partido. Muchos municipios vienen sosteniendo, a pesar de la caída de los programas de fortalecimiento interinstitucional que venían de Nación, sus áreas de género, de mujer y diversidad. Y aunque los recursos municipales son menores, también están sosteniendo los refugios para las mujeres que lo necesitan”, expresó Calveyra.

Femicidios

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó las cifras preliminares de los femicidios ocurridos en el país hasta el 15 de noviembre de 2024, en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, informando que se registraron 252 femicidios en la Argentina, que incluyen 20 femicidios vinculados, siete personas trans, 10 suicidios feminicidas y 12 casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado. Y afirman que el promedio actual es el de un femicidio cada 30 horas.

Consultada sobre las cifras en Entre Ríos, Calveyra sostuvo: “Tenemos registrados cinco femicidios en lo que va del año a nivel provincial, que ahí podría haber una variación hasta siete por el caso que hubo un Diamante del asesinato del matrimonio de la mamá y el papá por parte de su propio hijo y de su pareja. En lo personal lo incluiría, porque está esta cuestión de ser mujer, y por los vínculos familiares y el contexto, y hay organizaciones que lo consideran como femicidio también”.