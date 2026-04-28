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Un padre fue notificado por $6 millones por amenazas de su hijo en la escuela

“Cara la jodita”: la reacción del primer padre notificado por el Gobierno por el costo del operativo por amenazas a escuelas.

28 de abril 2026 · 14:29hs
Un padre fue notificado por $6 millones por amenazas de su hijo en la escuela

Un padre fue notificado por $6 millones por amenazas de su hijo en la escuela

Este lunes se entregó la primera notificación, por un total de 6.024.944 pesos, a una de las “más de 70 personas identificadas en 58 hechos” relacionados con amenazas de un posible tiroteo en escuelas.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a escuelas de la provincia, en el marco de una acción patrimonial y administrativa orientada a recuperar los gastos ocasionados por los operativos. El procedimiento contempla la identificación de los adultos responsables y la posterior intimación de pago por los costos de cada intervención.

Ambas alumnas de Chajarí reconocieron haber realizado el mensaje en presencia de sus padres, señalando que se trataba de un reto viral difundido en la red social TikTok. 

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

En abril hubo una seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país. La foto es de una escuela de La Paz.

Fiscales pedirán que los padres paguen por las amenazas escolares que hacen sus hijos

Notificación al padre

Al respecto, el funcionario explicó que “hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”. En el procedimiento realizado por la Policía esta mañana, la agente policial informó al padre sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el padre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.

El ministro, en la conferencia de la tarde, detalló, además, que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, por un monto total de 6.024.944 pesos, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios. “Durante el día se estarán despachando nuevas intimaciones”, añadió.

Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.

Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.

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