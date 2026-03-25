El Huevo de Pascua más grande de la provincia será protagonista en Pueblo Belgrano.

En Semana Santa, Pueblo Belgrano presentará el Huevo de Pascua más grande de la provincia, elaborado por La Carpa Azul, como gran atractivo turístico.

Con una variada agenda que combina tradición, fe y propuestas recreativas, Pueblo Belgrano vivirá un intenso fin de semana de Semana Santa con actividades pensadas tanto para vecinos como para visitantes.

Las celebraciones religiosas estarán encabezadas por la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, que dará inicio a su cronograma el sábado 28 de marzo a las 18.30 con la tradicional Bendición de los Ramos.

Tradición y sabor: así será la Semana Santa en Pueblo Belgrano

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El programa continuará el jueves 2 de abril con la celebración de la Última Cena a las 18.30. En tanto, el Viernes Santo se realizará la conmemoración de la Pasión del Señor a las 16, seguida del Vía Crucis. Las actividades litúrgicas culminarán el sábado 4 de abril con la solemne Vigilia Pascual desde las 18.30.

En paralelo, la localidad ofrecerá propuestas al aire libre y eventos especiales. El sábado se llevará a cabo un recorrido en bicicleta por las ermitas del pueblo, mientras que el domingo de Pascua, a partir de las 16.30, se celebrará una jornada especial en el Predio de la Curva. Allí se presentará el Huevo de Pascua más grande de la provincia, elaborado por la reconocida Chocolatería La Carpa Azul. Este evento ha sido declarado de interés turístico, cultural y gastronómico por el Concejo Deliberante local.

Además, la Dirección de Turismo de la localidad participará en una nueva edición del evento Pueblos y Sabores, que se desarrollará en los Galpones del Puerto de Gualeguaychú. Allí, emprendedores de Pueblo Belgrano exhibirán sus productos, destacándose nuevamente la Chocolatería La Carpa Azul con la presentación del alfajor más grande del mundo, también reconocido de interés turístico por el Honorable Concejo Deliberante.

Durante todo el fin de semana, quienes visiten Pueblo Belgrano podrán disfrutar de múltiples actividades recreativas, como caminatas, senderismo, paseos en bicicleta, visitas a viñedos y recorridos por los principales atractivos turísticos de la zona.

De esta manera, el destino entrerriano se consolida como una opción ideal para vivir la Semana Santa, combinando espiritualidad, naturaleza y experiencias gastronómicas únicas.