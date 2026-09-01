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Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Tras la finalización del convenio de Sanatorio Concordia con PAMI, jubilados y organizaciones sociales llevaron su protesta a la UGL 34 local.

1 de septiembre 2026 · 18:16hs
Muchas personas se dieron cita en las inmediaciones de la UGL 34 del PAMI Concordia.

Muchas personas se dieron cita en las inmediaciones de la UGL 34 del PAMI Concordia.

Organizaciones gremiales, sociales, políticas y distintos sectores de la comunidad protagonizaron una movilización, este martes en Concordia, en defensa de los afiliados de PAMI y del derecho a la atención médica de los adultos mayores.

Conflicto en Concordia.

Conflicto en Concordia.

La concentración comenzó a las 9 en la sede de ATE, desde donde distintas agrupaciones marcharon por las calles de la ciudad. La movilización estuvo acompañada por banderas, bombos, platillos, carteles y consignas que expresaron el malestar de los sectores convocantes frente a distintas medidas de los gobiernos nacional y provincial.

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El reclamo central estuvo vinculado con la situación de los afiliados de PAMI, luego de que este martes 1 de septiembre finalizara el convenio con el Sanatorio Concordia. La situación generó preocupación entre jubilados y pensionados, ante la falta de un prestador con cápita asignada para internaciones y la incertidumbre sobre cómo continuará la atención.

Durante la marcha, los manifestantes reclamaron que se garantice el acceso a la atención médica y cuestionaron las dificultades que atraviesan los afiliados para conseguir turnos y prestaciones, consignó Diario Junio.

La protesta también tuvo un fuerte componente de rechazo a las políticas del Gobierno nacional. Entre las consignas, se escucharon repudios al presidente Javier Milei y críticas a las medidas que afectan a jubilados, trabajadores, organizaciones sindicales y distintos sectores sociales.

La protesta en Concordia

A los reclamos por PAMI, se sumaron cuestionamientos al nuevo sistema de comedores escolares implementado por el Gobierno de Entre Ríos; como también el cierre de la Radio Pública en Concordia.

La movilización reunió a distintas organizaciones gremiales y sociales, que confluyeron en una protesta que tuvo como eje la defensa de derechos vinculados con la salud, la educación, la comunicación pública y las condiciones de vida de jubilados y trabajadores.

El comunicado de PAMI

Por su parte, PAMI emitió un comunicado en el cual explica de qué manera se reestructurará de aquí en adelante:

La salida del Sanatorio Concordia responde a una decisión unilateral del prestador de rescindir el convenio. El 31 de agosto será el último día de atención del sanatorio para afiliados de PAMI. Su cápita será reasignada y se les comunicará oportunamente cuál será su nuevo prestador.

Mientras tanto, la atención está garantizada en el resto de la red PAMI.

PAMI no deja a sus afiliados sin cobertura: lo que está haciendo ahora es reorganizar la red para garantizar la continuidad de la atención.

En el caso de los pacientes oncológicos, se garantizará la continuidad de los tratamientos hasta que se concrete la reasignación correspondiente. La prioridad es que ningún afiliado vea interrumpida su atención como consecuencia de esta transición.

Cabe destacar que PAMI viene realizando un esfuerzo sostenido por actualizar los valores del nomenclador, en línea con el compromiso del Instituto de mejorar las condiciones de pago a los prestadores de toda la red.

Concordia PAMI Conflicto
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