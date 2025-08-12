Uno Entre Rios | La Provincia | Dólar oficial

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto

El dólar oficial retrocedió en los segmentos mayorista y minorista, mientras que los financieros perdieron hasta un 0,5%.

12 de agosto 2025 · 17:19hs
El dólar mayorista cayó este martes y se acerca a los $1.300, mientras los financieros retroceden en la antesala de la esperada licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ambos el próximo miércoles. En el segmento mayorista, el dólar bajó un 0,3% a $1.317,5 y acumula un retroceso del 4,1% en lo que va de agosto.

La cotización de los otros dólares

Al mismo tiempo, en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) perdió un 0,7% a $1.330,76 para la venta y en el Banco Nación (BNA) retrocedió $5 hasta los $1.330.

Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.

Por el lado de los paralelos, el dólar MEP bajó 0,1% a $1.322,82, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,5% a $1.322,59.

A cuánto cerró el dólar blue

Asimismo, el dólar blue bajó $5 a $1.314 para la compra y $1.344 para la venta.

Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de bajas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.349 y que en diciembre llegará hasta los $1.505,5.

En la jornada de ayer las tasas de caución continuaron altas, por encima del 40%, aunque fuentes de mercado esperan que, tras el vencimiento de la Lecap S15G5 de esta semana, las entidades financieras recuperen liquidez y retorno a niveles cercanos al 30%.

Este martes, las tasas de caución operan hasta un 71% (a un día), mientras que los bonos en pesos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se recuperan hasta un 4%.

