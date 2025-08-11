Uno Entre Rios | La Provincia | Dólar

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue

El dólar minorista anota un nuevo avance, 1.344,9 pesos para la venta, mientras que los paralelos operan dispares este lunes.

11 de agosto 2025 · 17:14hs
El dólar oficial mayorista volvió a caer este lunes y tocó un mínimo en agosto, mientras que en el segmento minorista trepó más de 4 pesos tras el avance del pasado viernes. El repunte se dio en la antesala de una licitación de deuda en pesos del Tesoro que será clave para despejar eventuales presiones sobre el tipo de cambio.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cayó un 0,5% y cerró este lunes a 1.322,00 pesos. Por su parte, el dólar minorista avanzó a 1.344,9 pesos para la venta, pero en el Banco Nación (BNA) retrocedió a $1.335. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en 1.735,50 pesos.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP retrocedió 0,2% a 1.329,86 pesos, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) cayó 0,5% a 1.330,09 pesos.

El dólar Blue

El dólar blue, en tanto, subió 10 pesos a 1.319 pesos para la compra y 12.349 pesospara la venta, según un relevamiento.

Los contratos de dólar futuro finalizaron la jornada con mayoría de subas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de 1.356 pesos y que en diciembre llegará hasta los 1.506 pesos.

El Tesoro realizará una licitación que enfrentará vencimientos de alrededor de casi 15 billones de pesos. Si bien los vencimientos del S15G5 eran superiores a los 23 billones de pesos, una parte del monto se encontraba en manos del BCRA, otorgado en el canje de LEFIs.

Una semana con cambios

El pasado lunes el Tesoro canjeó esta letra por una a diciembre, por lo que el nuevo monto en manos de privados a afrontar ronda los 15 billones de pesos. El menú disponible en la licitación se dará a conocer este lunes, mientras que la liquidación tendrá lugar el próximo lunes 18 de agosto.

A nivel global, el billete verde recuperó algo de terreno en el último mes: el índice del dólar (DXY) se fortaleció 0,9% a nivel mensual, aunque la norma volvió a ser la volatilidad a raíz de los anuncios arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump, resalta un informe de Balanz.

