Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Ocurrió en Nogoyá. El joven se resbaló y una de las puntas afiladas de la reja se incrustó en su antebrazo izquierdo

Un joven de 26 años sufrió un accidente doméstico con lesiones reservadas cuando, al regresar a su vivienda de calle Urquiza y darse cuenta que había olvidado las llaves, intentó trepar la reja de una ventana frontal de la casa, en la búsqueda de encontrar una alternativa para poder entrar. En un momento dado se resbaló y se incrustó una de las puntas afiladas de la reja en su antebrazo izquierdo. El hecho ocurrió el sábado 3 de enero.