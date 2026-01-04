Un joven de 26 años sufrió un accidente doméstico con lesiones reservadas cuando, al regresar a su vivienda de calle Urquiza y darse cuenta que había olvidado las llaves, intentó trepar la reja de una ventana frontal de la casa, en la búsqueda de encontrar una alternativa para poder entrar. En un momento dado se resbaló y se incrustó una de las puntas afiladas de la reja en su antebrazo izquierdo. El hecho ocurrió el sábado 3 de enero.
Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló
Ocurrió en Nogoyá. El joven se resbaló y una de las puntas afiladas de la reja se incrustó en su antebrazo izquierdo
Traslado
Se comunicó sobre lo ocurrido a Fiscalía en turno. Intervino personal de Bomberos Voluntarios y Emergencias Médicas, quienes trasladaron al joven lesionado hacia el hospital San Martín de Paraná.