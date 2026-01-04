Uno Entre Rios | El Mundo | Papa León XIV

El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El papa León XIV instó a las partes involucradas a abandonar el camino de la violencia y abogar por una salida basada en justicia, estabilidad y Respeto

4 de enero 2026 · 09:39hs
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El papa León XIV manifestó este domingo su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses, subrayando que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración".

Durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico, el pontífice instó a las partes involucradas a abandonar el camino de la violencia y abogar por una salida basada en la justicia, la estabilidad y el respeto irrestricto al marco constitucional.

"Garantizar la soberanía"

En su mensaje desde la ventana de la Plaza de San Pedro, el líder de la Iglesia Católica fue tajante al reclamar que se garantice la soberanía del país sudamericano y se asegure "el Estado de Derecho inscrito en la Constitución".

Asimismo, hizo un llamado especial a no descuidar los derechos humanos y civiles, poniendo el foco en los sectores más vulnerables que padecen la crisis económica. El papa, de origen estadounidense pero con una fuerte impronta latinoamericana por su labor misionera en Perú, pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto por el futuro de la nación caribeña.

La postura de León XIV mantiene la línea de cautela y diálogo que ha caracterizado su gestión desde su elección en mayo pasado. En diciembre, durante su regreso de una visita a Líbano, el pontífice ya había marcado distancia de las amenazas militares de Donald Trump al sostener que "siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar". Esta búsqueda de una transición pacífica incluso había sido agradecida públicamente por el propio Maduro meses atrás.__IP__

El Vaticano sigue de cerca la crisis no solo por la vocación diplomática del papa, sino por el peso de figuras clave en su administración, como el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, actual "número dos" de la Secretaría de Estado.

Mientras la comunidad internacional debate la legalidad de la intervención, la Santa Sede refuerza su pedido de una salida que evite mayores sufrimientos a la población y respete la autodeterminación venezolana.

