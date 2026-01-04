El arquero de River Plate, Franco Armani, acusó una lesión muscular. Será preservado para el debut en el Torneo Apertura.

El arquero de River Plate Franco Armani se perderá los amistosos de pretemporada luego de sufrir una lesión muscular en el gemelo derecho. La molestia se produjo durante los trabajos que el plantel que dirige técnicamente Marcelo Gallardo realiza en San Martín de los Andes.

El arquero será preservado en los encuentros de preparación, aunque llegaría en condiciones para el debut en el Torneo Apertura.

Se encendió la alarma en San Martín de los Andes

La lesión del capitán del Millonario encendió las alarmas en el inicio de la pretemporada, aunque desde el cuerpo técnico llevaron tranquilidad y remarcaron que se trata de una dolencia de bajo grado. La decisión de no utilizarlo en los amistosos responde a un plan preventivo, con el objetivo de evitar una recaída y asegurar su presencia en el arranque del campeonato.

Armani, de 39 años, es una pieza clave en la estructura del equipo y uno de los referentes del vestuario, por lo que su evolución es seguida de cerca por el cuerpo médico. En los próximos días, el arquero realizará trabajos diferenciados y un plan de recuperación progresivo, que incluirá ejercicios de fortalecimiento y reacondicionamiento físico.

La estrategia de Marcelo Gallardo

Mientras tanto, el entrenador aprovechará los partidos de preparación para evaluar alternativas bajo los tres palos y darle minutos al arquero suplente: Jeremías Ledesma. Estos encuentros servirán también para ajustar el funcionamiento del equipo de cara al debut oficial en el Torneo Apertura.

En Núñez confían en que Armani llegará en óptimas condiciones al inicio de la competencia, priorizando su recuperación completa en una etapa exigente desde lo físico y evitando riesgos innecesarios en el inicio de la temporada.