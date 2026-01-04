El Quini 6 dejó millonarios en el Siempre Sale y Entre Ríos volvió a decir presente

Se desarrolló un nuevo sorteo del Quini 6 en la Loteria de Santa Fe y hay ganadores en el Siempre Sale de Entre Ríos.

El sorteo del Quini 6 realizado este domingo volvió a generar gran expectativa en todo el país. Si bien no hubo ganadores en los pozos millonarios más importantes, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo tendrá en juego un total de 10.400 millones de pesos, una cifra que renueva la ilusión de miles de apostadores.

En el sorteo Tradicional , los números que salieron fueron 41-45-14-09-08-33 , pero ningún jugador logró acertar la combinación completa. De esta manera, el pozo quedó vacante y acumula para el próximo sorteo la suma de 4.331.622.251 pesos , uno de los montos más altos de los últimos meses.

La historia se repitió en La Segunda, donde los números favorecidos fueron 41-44-14-16-10-32. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo continuará creciendo y alcanzará los 1.593.468.545 pesos en la próxima jugada.

Por su parte, La Revancha tampoco encontró apostadores afortunados. Los números sorteados fueron 07-08-45-33-15-30, y al no registrarse ganadores, el pozo se incrementó hasta llegar a 3.025.160.055 pesos, consolidándose como otro de los grandes atractivos para el próximo sorteo.

Entre Ríos, protagonista en el Siempre Sale

La nota destacada de la jornada llegó desde el sorteo Siempre Sale, donde 39 apostadores lograron acertar cinco de los seis números sorteados: 06-45-23-19-31-24. Cada uno de ellos se llevará un premio de 9.418.648,85 pesos, un monto más que significativo en el actual contexto económico.

En este apartado, Entre Ríos volvió a ser protagonista, ya que cuatro de los ganadores son de la provincia, lo que renueva la tradición entrerriana de figurar entre los beneficiados del Quini 6. Aunque no trascendieron las localidades de los tickets ganadores, la noticia generó entusiasmo y expectativas en toda la región.

Premios también en el Pozo Extra

Además, el Pozo Extra también repartió premios: se registraron 175 ganadores con seis aciertos, quienes recibirán 885.714,29 pesps cada uno, sumando otra jornada con múltiples beneficiados a lo largo del país.

Expectativa por el próximo sorteo del Quini

Con los principales pozos vacantes y un total de 10.400 millones de pesos en juego, el Quini 6 se prepara para uno de los sorteos más esperados del año. En Entre Ríos, donde ya hubo ganadores este domingo, la ilusión se renueva y crece la expectativa de que la próxima gran alegría vuelva a quedar en la provincia.