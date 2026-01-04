¡Primer triunfo argentino! Zille cantó victoria en la Etapa 1 de los Challenger

David Zille, con la navegación de Sebastián Cesana, quedó al frente del clasificador en la primera etapa de los Challenger. Primera victoria nacional.

Los representantes argentinos en el Rally Dakar siempre dan que hablar y la edición 2026 no es la excepción. En la Etapa 1 de la categoría Challenger, David Zille, con la navegación de Sebastián Cesana, quedó al frente del clasificador general tras adjudicarse la victoria a bordo del Taurus #305.

Luego de un recorrido que constó de 305 kilómetros de especial y 213 de enlace en los alrededores de la ciudad de Yanbu, el piloto pampeano logró marcar una diferencia de apenas 42 segundos sobre su principal escolta, Paul Spierings . El neerlandés venía de ganar el Prólogo, pero esta vez no pudo repetir ante la sólida actuación del binomio argentino.

Entre los compatriotas también se destacaron los campeones defensores de la categoría, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes finalizaron terceros en esta primera etapa. La dupla cordobesa, ganadora del Dakar y campeona del mundo, quedó a 2 minutos y 3 segundos del tiempo que posicionó a Zille como líder de la general.

Además, otros dos argentinos lograron meterse dentro del Top 10. Kevin Benavides finalizó séptimo (+09’08”), mientras que Bruno Jacomy, navegando al chileno Lucas del Río, fue noveno (+11’46”, con una penalización de 40 segundos).

Por su parte, Pablo Copetti terminó 13° (+13’ 56”), Fernando Acosta, navegante de Oscar Ral, fue 14° (15’ 26”, y Augusto Sanz, navegante de Puck Klaassen, completó la etapa en el 17° puesto (+18’43”).

Este lunes se disputará la Etapa 2 del Rally Dakar 2026, en la que los protagonistas de la categoría Challenger deberán afrontar 400 kilómetros de especial y 104 de enlace.

En motos

La categoría Motos ya completó el primer día efectivo de competencia de la 48ª edición del Rally Dakar con la etapa que se inició y culminó en Yanbu, cubriendo un tramo de 305 kilómetros cronometrados junto a los 213 de enlace, al cabo de los cuales fue declarado vencedor el joven español Edgar Canet (quien a los 20 años es el líder más joven de la historia de la prueba) luego de la penalización de seis minutos que las autoridades le aplicaron al bostwano Ross Branch por exceder su velocidad en un sector del día.

Con ello, y como lo hizo en el Prólogo, Canet encabezó las posiciones a bordo de la KTM, escoltado por el australiano Daniel Sanders quien completó el provisional «1-2» de la marca austríaca a 1m02s; detrás se ubicaron las Honda de Ricky Brabec (a 1m32s) y Tosha Schareina (a 1m49s), ambos los ganadores de las ediciones de 2024 y 2025, respectivamente, y precediendo al argentino Luciano Benavides, el otro piloto de KTM, que completó la etapa a 3m47s y superando por un segundo al chileno Ignacio Cornejo y a Branch, quien con el recargo fue reubicado en el 7° puesto, estos dos con Hero.

Ambos participantes argentinos consiguieron cerrar la jornada en la segunda división de Motos, y en donde el más rápido fue sudafricano Michael Docherty (KTM) quien se incorporó al Top10 de la clasificación general ocupando el noveno lugar y escoltado por el portugués Martim Ventura (a 2m14s con Honda) y el polaco Konrad Dabrowski (a 4m15s con KTM).

Con respecto al neuquino Santiago Rostan, arribó al último control de Yanbu a 1h04m38s de Docherty, mientras que el cordobés Leonardo Cola se ubica a 1h23m24s, y trabajando con sus respectivas asistencia en el campamento para reacondicionar las KTM de cara a la próxima etapa que se disputará el lunes 5 uniendo Yanbu y Al Ula.