Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

Tres personas fallecieron como consecuencia de un choque frontal registrado durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta 20. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4:30, a unos 500 metros antes del acceso a Gilbert y demandó la intervención de personal policial, bomberos y servicios de emergencia de distintas localidades.

Por causas que se trataban de establecer, dos vehículos colisionaron de manera frontal mientras circulaban en sentidos opuestos. Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio que se desplazaba en dirección Basavilbaso–Urdinarrain, de norte a sur y era ocupado por tres personas jóvenes.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Fiat Palio, un joven de 18 años, falleció en el lugar del siniestro. En tanto, una acompañante que viajaba en el asiento delantero, de 17 años, fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad en Gualeguaychú. Otra acompañante, de 16 años, que se desplazaba en el asiento trasero fue asistida en Basavilbaso y luego derivada a Concepción del Uruguay.

El segundo vehículo involucrado fue un Volkswagen Suran que circulaba en sentido contrario. Su conductor, un hombre de 39 años domiciliado en Villa Elisa, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado inicialmente al hospital de Urdinarrain, para luego ser derivado a Gualeguaychú.

En ese rodado viajaban además dos mujeres. La acompañante delantera, de 32 años, falleció en el lugar producto del impacto. En tanto, una mujer de 79 años, que ocupaba el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa, departamento Colón, perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas.

Operativo

En el lugar del siniestro trabajó personal policial, Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, servicios de emergencia y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, además del médico policial. Las tareas se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del choque y a la necesidad de preservar la escena.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la autoridad competente, que dispuso las medidas de rigor para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque frontal que dejó un saldo fatal sobre la Ruta 20.