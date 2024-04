El consumo de vino cayó a 16 litros per cápita al año

Día del Malbec 2.jpg

En Entre Ríos se advierte esta tendencia, y si bien los vendedores afirman que el vino no subió tanto de precio como otras bebidas alcohólicas, la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de la suba de precios en el sector se advierte de algún modo en este consumo. Consultado sobre el tema, Cristóbal Schiro, propietario de una vinoteca de calle Villaguay, en Paraná, contó a UNO: “El vino viene aumentando, pero no tanto en comparación con las otras bebidas. Las marcas de gama media-alta que están impuestas de bodegas muy reconocibles sí aumentan más, no tienen problema, pero las bodegas más chicas, las boutique, no se pueden dar el lujo de incrementar tanto sus precios, porque sino no venden”.

Asimismo, comparó: “Lo que es el Fernet Branca, cuadruplicó el precio en un año y yo no tengo ningún vino que haya aumentado tanto, y la cerveza también estuvo subiendo mucho; ni hablar los destilados importados. El vino, si bien aumenta, va acompañando un 10% mensual o un porcentaje similar, pero no han pegado saltos muy grandes”.

Ante la consulta sobre si se vende menos cuando se elevan los precios, observó: “Lo que noto es que la gente tiene su presupuesto para tomar el vino en general, hablando del bebedor diario, el que cena con vino todos los días, y ante las subas de precios lo que hace es cambiar de marca y se inclina por alguna un poco más económica, pero no deja de comprar: si estaba tomando a lo mejor un vino de 3.000 o 4.000 pesos y ese producto aumentó, sigue gastando lo mismo, pero prefiere cambiar de marca hacia abajo que seguir consumiendo, aunque no sea su vino preferido”.

Consumo de vino.jpg El consumo de vino sigue cayendo a nivel país

Según refirió, hoy una botella de Malbec –que sigue siendo el favorito del 80% de los paranaenses, de acuerdo a su estimación– se puede conseguir hoy en 3.500 pesos en el caso de una bebida de calidad. “También hay más económicos. Tengo algunos en 2.000 pesos, que ya son Malbec pero vinos de mesa, de ahí en adelante”.

Además del Malbec, señaló que durante el verano tuvo una notoria demanda el Pinot Noir. “Creo que fue por una cuestión estacional que se estuvo vendiendo un poquito más de Pinot Noir porque tiene una textura veraniega, muy ligera, es suavecito; es tinto también”, sostuvo.

viñedos3.jpg Nano Centurión

Hecho en Entre Ríos

La uva malbec es la más cultivada en el país: según el INV, concentra el 22,5% del total de vid de Argentina. En Entre Ríos también es la más importante en cuanto a cantidad, si bien la uva más característica de la zona es la tannat: “Entre las variedades de uvas plantadas actualmente, malbec suma el 56%, y le sigue merlot, con 41%”, indica el Censo Vitivinícola realizado en 2022 con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Malbec es la uva más usada acá en Entre Ríos, junto con Tannat y Marselan”, confirmó a UNO María Jesús Vulliez, referente de una de las cuatro bodegas industriales de la provincia, radicada en Colón, y vicepresidenta primera de la Asociación Vitivinícola de Entre Ríos (AVER).

Sobre la particularidad del vino Malbec que se obtiene en la región, observó que es diferente al de otras zonas: “Tanto el Malbec francés como el Malbec de Cuyo, o el Malbec en Entre Ríos, son tres vinos distintos, por el tipo de clima y de suelo y de todo lo que caracteriza el lugar donde se planta la vid”, explicó, y destacó que en los emprendimientos vitivinícolas de la provincia, que hoy constituyen un importante atractivo para el turismo, los vinos Malbec son muy solicitados por los visitantes. “La gente siempre pide Malbec, por eso uno planta esta uva”, concluyó.