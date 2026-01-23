Uno Entre Rios | La Provincia | CGE

El CGE prorrogó hasta el 30 de enero la carga del Concepto Anual Docente

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se informó que se prorrogó hasta el 30 de enero el plazo para la carga de los Conceptos Profesionales Docentes.

23 de enero 2026 · 17:33hs
El Consejo General de Educación (CGE), a través del Tribunal de Calificaciones y Disciplina, resolvió prorrogar de manera excepcional hasta el 30 de enero el plazo para la carga de los Conceptos Profesionales Docentes correspondientes al año 2025.

La medida del CGE

La decisión fue tomada tras reiteradas consultas y pedidos realizados por personal directivo de establecimientos educativos de distintos niveles, quienes manifestaron no haber podido culminar el proceso dentro de los plazos originalmente establecidos.

Desde el Tribunal se indicó que la prórroga tiene carácter excepcional debido a que los plazos estipulados se enmarcan en la Resolución N° 4719/21 CGE, que regula los procedimientos y períodos correspondientes a la evaluación docente.

En este sentido, se recomendó a los supervisores escolares realizar el contralor del correcto cargado de los conceptos en cada uno de los establecimientos a su cargo, recordando a los directivos la responsabilidad institucional que implica el cumplimiento de la normativa vigente.

La presidente del Tribunal de Calificaciones y Disciplina, María Eugenia Amateis, explicó que “esta medida es de carácter excepcional y se informa la extensión de los plazos con el objeto de que los evaluadores puedan cumplimentar en tiempo y forma la carga de los Conceptos Docentes a raíz de las numerosas consultas recibidas”.

Desde el CGE reiteraron la importancia de completar el proceso dentro del nuevo plazo establecido, a fin de garantizar el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y pedagógicos correspondientes.

