Son todas docentes de Educación Especial y desde hace cinco años recorren, de lunes a viernes, 100 kilómetros para llegar desde La Paz a Santa Elena, cumplir con su trabajo en la Escuela de Educación Integral Nº 14 María Montessori y regresar a sus hogares, a dedo, en colectivo o compartiendo gastos para trasladarse en un vehículo particular.

Este año fue particularmente duro para ellas, debido a las altas temperaturas, ya que si viajan a dedo deben pasan mucho tiempo al rayo del sol, esperando tener suerte. Y si definen volverse en auto no utilizan el aire acondicionado para abaratar costos, entonces decidieron ponerle una cuota mayor de alegría y "buena onda" al viaje y al tiempo compartido. Así fue que un día se les ocurrió grabar un video y subirlo a las redes sociales. El tema no podía ser otro que el calor: "¡Señora Pachamama, cambiame el clima, dejanos de calor!", arengan al unísono. El video tuvo tanta repercusión que definieron no sólo hacer otros, también encontraron la posibilidad de darles un fin solidario, ya que solicitan a quienes puedan colaborar, la donación de material didáctico que será entregado a la institución educativa que las une.