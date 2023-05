Docentes de escuelas profesionales denuncian sueldos impagos

escuela técnica 1.jpg La Escuela de Educación Técnica (EET) N° 4 Anexo Formación Profesional sigue latiendo con fuerza. UNO/Juan Ignacio Pereira.

El mismo tiene como objetivo que adolescentes entre 15 y 18 años, que no se encuentren como alumnos regulares de otros establecimientos, finalicen sus estudios secundarios con una formación profesional. El programa se instaló en la provincia a mediados de 2022 y se extendió a 11 escuelas técnicas.

En diálogo con UNO, Juan Schroeder, docente de la Escuela Técnica N° 3 "Miguel A. Marsiglia" de Concepción del Uruguay, explicó que en las EPS se trabaja la formación secundaria y la formación profesional en paralelo. "Trabajamos con cohortes de 15 estudiantes y somos seis docentes por cada cohorte. Hay un instructor, un coordinador y los profesores de sociales, naturales, Matemática y Lengua y Literatura. Trabajamos al mismo tiempo coordinando todas las áreas con la parte técnica, que en el caso de nuestra escuela la especialización es electricidad", señaló.

Sin embargo, el docente refirió que ese trabajo no está siendo remunerado en tiempo y forma. Y es que desde que se puso en marcha el programa vienen cobrando fuera del calendario de pagos de la provincia, muchas veces con demoras de entre 15 y 20 días.

"Cuando empezó el programa, para que cobremos en tempo y forma, desde el Consejo General de Educación (CGE) nos dijeron que iban a poner los fondos para pagar y que después recuperaban el dinero cuando el organismo nacional depositaba los fondos. Sin embargo, eso nunca se cumplió. Desde agosto del año pasado nos pagan entre el 15 y 20 de cada mes. Nunca hay una fecha de pago exacta. Siempre pagan después de que empezamos a reclamar", comentó el docente.

En cuanto a lo adeudado a la fecha, Schroeder indicó: "A nosotros nos deben el sueldo de abril. Nos quejamos de esta situación porque entendemos que el pago tiene que entrar dentro del cronograma de sueldos de la provincia. Cuando preguntamos nos dijeron que no, que iban a pagar entre el 15 y 20 de cada mes".

En ese sentido, remarcó que otro problema que observan es que el recibo de sueldo no es claro sobre los montos que les pagan. "Nuestro recibo de EPS no es similar al de la provincia. No sabemos qué códigos nos pagan, por ejemplo, sin nos pagan Fonid o Conectividad. Pedimos que se regularice la situación", agregó.

"También estamos bastante preocupados porque el salario de vacaciones los cobramos a fines de marzo. Es decir, cobramos enero casi dos meses tarde", lamentó.

Consultado de qué modo subsisten los docentes de EPS ante estas demoras en los pagos, explicó: "Los docentes de EPS podemos tener este cargo y hasta 18 horas cátedras. Ante estas demoras, la mayoría sobrevive con la mitad del sueldo. Ante esta situación, se pagan servicios con atrasos y tarjetas con intereses".

Finalmente, el educador relató que aún no han tenido una respuesta oficial sobre cuándo se depositará el sueldo de abril y que ante ello evalúan medidas. "Tuvimos una reunión la semana pasada con gente de la Dirección Técnica del CGE y de INET. Ahí desde el INET nos dijeron que los fondos habían sido girados a la Provincia. Cuando preguntamos a la Provincia nos dicen que INET no mandó los fondos. No sabemos quién nos estaría mintiendo".

"Mañana y el miércoles vamos a hacer dos horas de asamblea por turno y, probablemente, emitamos un comunicado sobre lo que está pasando. También pensaremos otras medidas para que la situación se regularice", finalizó.