Uno Entre Rios | La Provincia | Docentes

Docentes denuncian sueldos mal liquidados tras el incremento salarial

El Gobierno pagó este viernes el aumento docente de hasta $60.000, pero Agmer denunció errores en la liquidación y sueldos inferiores a lo previsto.

20 de marzo 2026 · 11:00hs
Docentes denuncian sueldos mal liquidados tras el incremento salarial

El Gobierno provincial comunicó que este viernes se pagará, a través de una planilla complementaria, el aumento salarial establecido por decreto para los docentes. Sin embargo, los docentes reportaron que los aumentos fueron mal liquidados.

La disposición incluye una suma no remunerativa y no bonificable de hasta $60.000. Este monto se divide en dos partes: $36.000 correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y $24.000 en concepto de Complemento por Conectividad Provincial. Los valores se aplican por cargo, o bien por 15 horas cátedra en el nivel secundario y 11 horas cátedra en el nivel superior.

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

amet.

AMET.

LEER MÁS: El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Además, se informó que los docentes jubilados también cobrarán este viernes una suma extraordinaria de $30.000, igualmente no remunerativa.

Agmer denuncia errores

No obstante, durante la mañana del mismo día, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) denunció inconsistencias en la liquidación a través de sus canales oficiales. Según señalaron, el incremento fue otorgado de manera unilateral, resulta insuficiente y, además, fue mal calculado.

Embed

Desde el gremio afirmaron que la mayoría de los docentes percibió un monto inferior al esperado y exigieron al Gobierno explicaciones urgentes, así como el pago inmediato de las diferencias adeudadas.

Docentes Agmer sueldos
Noticias relacionadas
docentes cuestionan criterios de puntaje para capacitaciones y apuntan a la ventaja de ofertas privadas

Docentes cuestionan criterios de puntaje para capacitaciones y apuntan a la ventaja de ofertas privadas

Foto de archivo.

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

Con anuncio de créditos para el sector, Rogelio Frigerio inauguró Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá.

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas.

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

Ver comentarios

Lo último

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo

Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

Ultimo Momento
Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo

Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

AMET. Continúa el conflicto en lo salarial y preocupación ante un nuevo intento de reforma de la Caja de Jubilaciones.

AMET. Continúa el conflicto en lo salarial y preocupación ante un nuevo intento de reforma de la Caja de Jubilaciones.

Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Policiales
Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Victoria: detuvieron en Buenos Aires al segundo sospechoso del robo de $20 millones

Victoria: detuvieron en Buenos Aires al segundo sospechoso del robo de $20 millones

Paraná: cuidacoches mató de una puñalada a la actual pareja de su ex

Paraná: cuidacoches mató de una puñalada a la actual pareja de su ex

Gatillo fácil: quedó firme la condena al policía que mató a un joven en Gualeguaychú

Gatillo fácil: quedó firme la condena al policía que mató a un joven en Gualeguaychú

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Ovación
La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Mariano Werner va por la revancha en las camionetas

Natación: Nahum Medina representará al país y busca apoyo

Natación: Nahum Medina representará al país y busca apoyo

El entrerriano Juan Bunge Fabre, citado al Sudamericano M18

El entrerriano Juan Bunge Fabre, citado al Sudamericano M18

Central Entrerriano derrotó a Villa Mitre por la Liga Argentina

Central Entrerriano derrotó a Villa Mitre por la Liga Argentina

La provincia
Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

La tormenta en Paraná produjo árboles caídos y casas inundadas

Dramático: rescataron a una mujer que cayó al río Uruguay

Dramático: rescataron a una mujer que cayó al río Uruguay

Narcotráfico: Fopea cuestionó al Tribunal por impedir la cobertura de la declaración de Airaldi

Narcotráfico: Fopea cuestionó al Tribunal por impedir la cobertura de la declaración de Airaldi

Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

Paraná: El municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

Dejanos tu comentario