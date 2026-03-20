Docentes denuncian sueldos mal liquidados tras el incremento salarial

El Gobierno pagó este viernes el aumento docente de hasta $60.000, pero Agmer denunció errores en la liquidación y sueldos inferiores a lo previsto.

El Gobierno provincial comunicó que este viernes se pagará, a través de una planilla complementaria, el aumento salarial establecido por decreto para los docentes. Sin embargo, los docentes reportaron que los aumentos fueron mal liquidados.

La disposición incluye una suma no remunerativa y no bonificable de hasta $60.000. Este monto se divide en dos partes: $36.000 correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y $24.000 en concepto de Complemento por Conectividad Provincial. Los valores se aplican por cargo, o bien por 15 horas cátedra en el nivel secundario y 11 horas cátedra en el nivel superior.

Además, se informó que los docentes jubilados también cobrarán este viernes una suma extraordinaria de $30.000, igualmente no remunerativa.

Agmer denuncia errores

No obstante, durante la mañana del mismo día, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) denunció inconsistencias en la liquidación a través de sus canales oficiales. Según señalaron, el incremento fue otorgado de manera unilateral, resulta insuficiente y, además, fue mal calculado.

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Desde el gremio afirmaron que la mayoría de los docentes percibió un monto inferior al esperado y exigieron al Gobierno explicaciones urgentes, así como el pago inmediato de las diferencias adeudadas.