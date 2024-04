La Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo cumplió 52 años

Ante la consulta acerca de si se cumple esta exigencia, observó: “Cada vez más empresas cuentan ya con servicio y con técnicos trabajando permanente. Y creo que cuando no ocurre es por falta de conocimiento. A eso lo regula el Ministerio de Trabajo, que a su vez es regulado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y cuando salen a hacer las recorridas y a verificar que los locales tengan sus papeles en orden, ahí es donde se detecta recién si tienen o no servicio de Higiene y Seguridad. Y hay muchos empresarios, muchas pymes, que obviamente no están al tanto de todas las leyes y se van enterando a medida que va llegando el momento”.

La prevención es clave

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el año pasado en Entre Ríos se registraron 13.879 casos notificados de accidentes con días de baja laboral, que incluyeron 11 fallecidos. En este sentido, hubo un incremento con respecto a 2022, cuando hubo 13.513 accidentes laborales con ausentismo del personal, y los decesos fueron seis.

Tanto en 2022 como en 2023, la mayoría de las lesiones se produjeron por pisadas, choques o golpes por objetos; en segundo lugar se ubican las caídas, y en tercero los esfuerzos excesivos.

Las cifras abarcan al personal registrado, pero se estima que se incrementan si se considera el sector informal, que no cuenta con ART. “En conjunto con el Ministerio de Trabajo, estamos trabajando cada vez más con empresas que entienden que tener en blanco a su personal es importante. Obviamente que el trabajador en blanco tiene ART, el que está en negro no”, señaló Herrera.

La especialista hizo hincapié en este punto y subrayó: “En la costa del Uruguay tenemos todo lo que es el sector forestal como desafío, y en general en la provincia el de la construcción, por el tema del alcance que tiene el Estado para controlar el trabajo en negro, para controlar las masas. Entonces es un trabajo en conjunto de difusión constante que tenemos desde el Colegio, en contactar con los organismos, salir a buscar vínculos y alianzas estratégicas para poder llegar a todas estas personas”.

Inversión

En este sentido, precisó: “Una de las tareas del Colegio es promover este mensaje de que la seguridad es una inversión, no un gasto, como está visto muchas veces. Es clave la prevención, que es lo que hacemos los técnicos y los licenciados en Seguridad y Salud Ocupacional, ya que suele ser alta la incidencia de baja laboral y de ausentismo por accidentes y enfermedades del trabajo en las empresas que no invierten en seguridad, en prevención. Y terminan gastando más en pagar el accidente y los costos indirectos que genera un accidente que en tener un servicio que se encargue de hablar con las personas, capacitarlas, enseñarles sobre los riesgos que tiene la actividad, para luego poder tomar medidas preventivas y evitar los accidentes directamente. Lo que hacemos nosotros es trabajar sobre la causa”, concluyó.