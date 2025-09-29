Uno Entre Rios | Ovación | Torneo de Desarrollo

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Se jugó la novena fecha de las zonas 1 y 2; y la 13ª de la zona 3 del Torneo de Desarrollo que organiza la UER.

29 de septiembre 2025 · 16:06hs
Capibá alcanzó a Camatí en la Zona 3 del Torneo de Desarrollo y se medirán en la próxima fecha.

Capibá alcanzó a Camatí en la Zona 3 del Torneo de Desarrollo y se medirán en la próxima fecha.

La ovalada tuvo actividad a lo largo y ancho del territorio provincial, con la disputa de un nuevo capítulo del Torneo de Desarrollo que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Se jugó la novena fecha de las zonas 1 y 2, y la 13ª de la zona 3.

Por las desprolijidades en la organización de la competencia, los equipos llevaban un par de largas semanas sin competencia oficial, lo cual claramente afecta a la performance dentro del campo de juego. No obstante, esto no disminuye la pasión y el compromiso de los clubes por la disciplina.

Lo que dejó este capítulo del Torneo de Desarrollo

Los resultados del grupo 1 fueron Colón RC 37 (5)-Vaimaca de Salto 10 (0), Los Espinillos de Concordia 33 (5)-Curiyú de Chajarí 26 (2); libre Salto Grande de Concordia. Las posiciones son: Colón RC 35 puntos, Vaimaca 25, Salto Grande 15, Los Espinillos 12 y Curiyú 7. La próxima fecha (10ª) será Vaimaca-Espinillos, Salto Grande-Colón RC, libre Curiyú.

Por la zona 2 los marcadores fueron Mulitas de Paysandú 0 (0)-Gualeguay Central 33 (5), Jockey de Gualeguay 28 (2)-Carpinchos 30 (5); libre Central Entrerriano de Gualeguaychú. Las posiciones son: Central Entrerriano 34 puntos, Carpinchos 26, Jockey 20, Gualeguay Central 10 y Mulitas 0. La próxima fecha (10ª) será Gualeguay Central-Jockey, Central Entrerriano-Mulitas, libre Carpinchos RC.

Mientras que los tanteadores del grupo 3 fueron Aurora de Paraná 31 (2)-Capibá de Paraná 34 (5), Echagüe de Paraná 28 (5)-Nogoyá RC 27 (2), Unión de Crespo 60 (5)-Libertad 19 (0); libre Camatí de Viale. Las posiciones son Camatí y Capibá 47 puntos, Nogoyá RC 35, Unión 30, Aurora 29, Echagüe 16 y Libertad 2. Próxima fecha (14ª): Capibá-Camatí, Nogoyá-Aurora, Libertad-Echagüe, libre Unión.

