Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

El proyecto que ingresó a Diputados busca impedir a quienes estén en el Registro de Deudores Alimentarios asistir a eventos pagos y casinos en provincia.

El miércoles 3 de septiembre, la Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos continuará el análisis del proyecto de ley que incorpora el “artículo 12 bis” a la Ley Nº 9.424, del Registro de Deudores Alimentarios. La iniciativa establece que los espectáculos culturales y deportivos con entrada paga deberán prohibir el acceso a quienes se encuentren incluidos en dicho registro.

La reunión de comisiones fue convocada a las 13 y contará con la presencia de Nadia Planiscek, directora General de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos, y Mariela Acosta, jefa del Departamento de Registro de Deudores Alimentarios, quienes aportarán su perspectiva sobre la implementación.

Lorena Arrozogaray presentó el proyecto que propone prohibir que deudores alimentarios ingresen a espectáculos deportivos pagos.

Proyecto en Diputados

El proyecto, presentado por la diputada de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, Lorena Arrozogaray, ingresó a la Cámara Baja el 17 de junio. Incluye la participación de municipios adheridos, que deberán informar a los organizadores sobre la obligación de consultar el registro antes de permitir el ingreso a los eventos.

Arrozogaray explicó que la ley actual ya establece restricciones como la imposibilidad de ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos. Ahora se suman medidas de disuasión adicionales, incluyendo la prohibición de acceso a salas de juegos y casinos. La legisladora afirmó que estas restricciones buscan visibilizar la responsabilidad parental y evitar que los deudores alimentarios gasten en actividades recreativas.

El proyecto contempla que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) o su futuro reemplazo coordine con las autoridades del Registro la implementación de estas medidas en casinos y salas de juegos.

La diputada recordó que Entre Ríos cuenta con el Registro de Deudores Alimentarios desde 2002, regulado por el Decreto Nº 4967/2003, que incluye a quienes adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas de alimentos judicialmente establecidos. El organismo mantiene un listado actualizado mensualmente y expide certificados a quienes acrediten interés, sin costo alguno.