Uno Entre Rios | La Provincia | Diputados

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

El proyecto que ingresó a Diputados busca impedir a quienes estén en el Registro de Deudores Alimentarios asistir a eventos pagos y casinos en provincia.

31 de agosto 2025 · 09:29hs
El proyecto en Diputados propone que quienes estén en el Registro de Deudores Alimentarios no puedan asistir a eventos pagos ni a casinos en la provincia.

El proyecto en Diputados propone que quienes estén en el Registro de Deudores Alimentarios no puedan asistir a eventos pagos ni a casinos en la provincia.
Lorena Arrozogaray

Lorena Arrozogaray

El miércoles 3 de septiembre, la Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos continuará el análisis del proyecto de ley que incorpora el “artículo 12 bis” a la Ley Nº 9.424, del Registro de Deudores Alimentarios. La iniciativa establece que los espectáculos culturales y deportivos con entrada paga deberán prohibir el acceso a quienes se encuentren incluidos en dicho registro.

La reunión de comisiones fue convocada a las 13 y contará con la presencia de Nadia Planiscek, directora General de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos, y Mariela Acosta, jefa del Departamento de Registro de Deudores Alimentarios, quienes aportarán su perspectiva sobre la implementación.

El proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial obtuvo dictamen de comisión y este jueves se trata en el plenario

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

En medio del escándalo por coimas en Andis y el fentanilo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos brinda un nuevo informe de gestión en la Cámara de Diputados

Guillermo Francos presenta su informe en Diputados

Lorena Arrozogaray presentó el proyecto que propone prohibir que deudores alimentarios ingresen a espectáculos deportivos pagos.
Lorena Arrozogaray

Lorena Arrozogaray

Proyecto en Diputados

El proyecto, presentado por la diputada de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, Lorena Arrozogaray, ingresó a la Cámara Baja el 17 de junio. Incluye la participación de municipios adheridos, que deberán informar a los organizadores sobre la obligación de consultar el registro antes de permitir el ingreso a los eventos.

Arrozogaray explicó que la ley actual ya establece restricciones como la imposibilidad de ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos. Ahora se suman medidas de disuasión adicionales, incluyendo la prohibición de acceso a salas de juegos y casinos. La legisladora afirmó que estas restricciones buscan visibilizar la responsabilidad parental y evitar que los deudores alimentarios gasten en actividades recreativas.

El proyecto contempla que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) o su futuro reemplazo coordine con las autoridades del Registro la implementación de estas medidas en casinos y salas de juegos.

La diputada recordó que Entre Ríos cuenta con el Registro de Deudores Alimentarios desde 2002, regulado por el Decreto Nº 4967/2003, que incluye a quienes adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas de alimentos judicialmente establecidos. El organismo mantiene un listado actualizado mensualmente y expide certificados a quienes acrediten interés, sin costo alguno.

Diputados Registro de deudores alimentarios Proyecto
Noticias relacionadas
En Diputados, Fabián Boleas defendió el proyecto de endeudamiento del Gobierno de Entre Ríos.

Diputados: Boleas defendió el endeudamiento: "Necesitamos esta herramienta"

El proyecto que trata Diputados es del Poder Ejecutivo declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Tiene media sanción del Senado

Diputados trata la Ley de endeudamiento aprobada por el Senado

El proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, fue aprobado 12 votos a favor y 5 en contra. Se gira a Diputados

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

El pedido de expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola fue cursado por UCR Activa al Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Ver comentarios

Lo último

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Julián Stoppello: La cultura no se concentra, llega a toda la provincia

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Ultimo Momento
Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Julián Stoppello: La cultura no se concentra, llega a toda la provincia

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Policiales
Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Ovación
Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

La provincia
Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Dejanos tu comentario